Στο αμέσως προσεχές διάστημα ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα αναθέσει με απευθείας ανάθεση σε μελετήτρια την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Σημείου Μεταφοράς Απορριμμάτων, στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Αυτό δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για την Καθαριότητα, Γιώργος Μπελούκας, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη υποδομή συνδέεται με τα έργα επέκτασης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου, όπου, σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, θα καταλήγουν τα απορρίμματα των δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Μάλιστα, ο κ. Μπελούκας επεσήμανε ότι αναμένεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πληροφόρηση του ΕΣΔΑΚ, να γίνει πρόκληση για υποβολή ένταξης και χρηματοδότησης από κονδύλια ΕΣΠΑ των έργων αυτών, οπότε ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα διαθέτει την ωριμότητα και ετοιμότητα για κατάθεση των τεχνικών δελτίων.

Υπερκορεσμός του ΧΥΤΑ

Με κονδύλια του ΕΣΠΑ αναμένεται να χρηματοδοτηθεί και η διαμόρφωση του νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ.

Το χρησιμοποιούμενο κύτταρο ΧΥΤΑ έχει υπερβεί τους όρους χρησιμοποίησής του προ πολλού, αλλά ελλείψει εναλλακτικής, εξακολουθεί, «ευλογίαις» του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης να χρησιμοποιείται, επεκτεινόμενο «καθ’ ύψος»… Γεγονός που σημαίνει ότι οδηγείται σε υπερκορεσμό, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο, μετά από ένα έκτακτο γεγονός. Ένα τέτοιο είχαμε με την μεγάλη πυρκαϊά που είχε εκδηλωθεί στο κύτταρο και τώρα με την τελευταία, πολυήμερη ραγδαία βροχόπτωση που προκάλεσε καθίζηση σε ορισμένα σημεία του κυττάρου…

Στην ερώτηση αν προκλήθηκαν προβλήματα με υπερχείλιση των στραγγισμάτων, λόγω του τεράστιου όγκου ομβρίων που έπεσαν στην περιοχή και του ΧΥΤΑ, ο κ. Μπελούκας εξήγησε ότι τα απορρίμματα θάβονται και σκεπάζονται με χώμα με καλή συμπίεση, οπότε δεν υπήρξε απορρόφηση μεγάλου όγκου βροχής. Τα όμβρια παροχετεύτηκαν με τις διευθετήσεις που έχουν γίνει στο κύτταρο, ανέφερε.

Νέα σύμβαση με τον ΕΣΔΑΚ

Από το 2018 ο ΕΣΔΑΚ παραχωρεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου με συγκεκριμένους όρους τη διαχείριση του ΧΥΤΑ. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου θα κληθεί να εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης και τους όρους της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα σύμβαση, όπως αναφέρει στο σχετικό κείμενό της, θα ισχύσει μέχρι την πλήρωση του κυττάρου στο ΧΥΤΑ και την ενεργοποίηση λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σητείας. Η σύμβαση θα μπορεί όμως να ανανεώνεται για κάθε επιπλέον έτος, μετά τη λήψη απόφασης… Αυτοδικαίως λύεται η σύμβαση αυτή με την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου και Σητείας.

Για το 2026 ο Δήμος Ιεράπετρας θα χρεώνεται το καθορισμένο από τον ΕΣΔΑΚ τέλος εισόδου στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου 25 ευρώ/τόνο απορριμμάτων, όπως προβλεπόταν και στην προηγούμενη σύμβαση για το 2025. Τα χρήματα αυτά καταβάλλονται στον ΕΣΔΑΚ και γίνεται ετήσιος συμψηφισμός με την ετήσια εισφορά του Δήμου Αγίου Νικολάου προς τον ΕΣΔΑΚ, ενώ το υπόλοιπο αποδίδεται στο Δήμο Αγίου Νικολάου…

Οι ιδιώτες καταβάλλουν 25 ευρώ(+ΦΠΑ)/τόνο απορριμμάτων που εναποθέτουν στο ΧΥΤΑ.

Οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας θα πληρώνουν το καθορισμένο τέλος αποκατάστασης του κυττάρου ΧΥΤΑ ύψους 2 ευρώ/τόνο απορριμμάτων.

Η ποσότητα των απορριμμάτων που εναποτίθενται στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου υπολογίζονται σε 15.000 τόνους, άρα αντίστοιχα, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ΕΣΔΑΚ για αποκατάσταση κυττάρου στις 30.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ