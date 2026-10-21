Στις 30 Οκτωβρίου έχει προσκληθεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου ο εργολάβος προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση για την ανάληψη εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών στην Ακτή Στυλ. Κουνδούρου, που θα επιτρέψουν με την ολοκλήρωσή τους, την επιστροφή του παραλιακού δρόμου στη διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, η δημοτική αρχή προχωρεί στο σχέδιο επαναφοράς του παραλιακού δρόμου στη διπλή κυκλοφορία, όπως έχει δεσμευτεί. Η Υπηρεσία έχει προσκαλέσει τον εργολάβο ο οποίος εκτελεί άλλη μεγάλη εργολαβία συντηρήσεων, τσιμεντοστρώσεων, ασφαλτοστρώσεων κλπ. του Δήμου, για να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης στον ίδιο των εργασιών που προβλέπονται να γίνουν στην Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο Νοέμβριο, μετά το κλείσιμο της τουριστικής περιόδου. Προβλέπεται η αποξήλωση των τσιμεντένιων πεζοδρομίων και η επίστρωση στη συνέχεια των αντίστοιχων τμημάτων του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα. Στη συνέχεια θα γίνουν οι υπόλοιπες εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και η τοποθέτηση του φωτεινού σηματοδότη στην «τυφλή» στροφή κάτω από το ναό του Αγίου Γεωργίου, όπως προβλέπει η κυκλοφοριακή μελέτη για την κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας. Τις εργασίες θα συνδράμει ο Δήμος με διάφορους τρόπους, είπε ο δήμαρχος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ