Ο απολογισμός της φετινής τουριστικής σεζόν και ο προγραμματισμός για την επόμενη για την περιοχή του Δήμου Σητείας, τέθηκαν στη διάρκεια συνάντησης. Η συνάντηση αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενων επαφών, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Κωνσταντίνος Βασιλάκης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι Διοικητικών Συμβουλίων φορέων και σωματείων της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Σητείας Γιάννης Κακουράκης, η Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων Σητείας «Η Εστία» Δήμητρα Γαλετάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας Μανόλης Αγγελάκης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Επίσης η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα τουρισμού κι επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος του ΔΣ Σητείας Μαρία Νικητάκη, η Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Κρίστη Παπαδάκη και η Ελευθερία Παναγιωτάκη από το γραφείο τουρισμού.

Από τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν η αναγκαιότητα περαιτέρω αξιοποίησης του αεροδρομίου Σητείας με την ενίσχυση του πτητικού του έργου και την αύξηση πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αναφέρθηκε η προσπάθεια και προοπτική της έναρξης της γραμμής Σητεία -Θεσσαλονίκη καθώς και η αλλαγή των ωρών διεξαγωγής των πτήσεων Αθήνα -Σητεία την καλοκαιρινή περίοδο, όπου τονίστηκε ότι πρέπει να διεξάγονται μεσημβρινές ώρες ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τους Έλληνες, αλλά και τους επισκέπτες του εξωτερικού που θέλουν να μεταβούν στην Σητεία.

Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις εξωτερικού, μέχρι τώρα γνωστή είναι εκείνη από Πολωνία με διάχυση των επισκεπτών κυρίως σε all inclusive ξενοδοχεία της Σητείας και της Ιεράπετρας. Καταβάλλονται προσπάθειες για την διεξαγωγή πτήσεων τσάρτερ και από άλλες χώρες, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και αναμένεται έως τις αρχές Δεκεμβρίου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Για την κρουαζιέρα

Συζήτηση έγινε και για την κρουαζιέρα για την οποία επίσης καταβάλλονται προσπάθειες να συμπεριληφθεί η περιοχή. Τέθηκαν ζητήματα προβολής της περιοχής, στοχευμένης και συνεχούς καθώς και εστιασμένων δράσεων για την προσέλκυση επισκεπτών και στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, των Χριστουγέννων, των Απόκρεω κλπ.

Συζητήθηκε και το θέμα των κλινών και της έλλειψης νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Δύσκολος χειμώνας

Παράλληλα αναφέρθηκε ότι η σεζόν που ολοκληρώθηκε ναι μεν κατέγραψε ικανοποιητικές κινήσεις για κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα όχι όμως για το σύνολο αυτών. Σε ό,τι αφορά τους κλάδους της εστίασης και του εμπορίου δεν ήταν ικανοποιητική, αφού παρά την όποια κινητικότητα, η κατανάλωση ήταν μειωμένη, όπως και αντίστοιχα η κίνηση, η πτώση στα καταστήματα.

Αν σε αυτό συνυπολογιστεί ότι και η παραγωγή και την φετινή ελαιοκομική σεζόν προβλέπεται αισθητά μειωμένη, γίνεται αντιληπτή, όπως επισημάνθηκε και η δυσχερής θέση που βρίσκονται τα καταστήματα και συνολικά η τοπική κοινωνία και η οικονομία. «Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Στη συνάντηση κατατέθηκαν προτάσεις από τους παριστάμενους στην κατεύθυνση βελτίωσης των συνθηκών. Αποφασίστηκε κατόπιν διμήνου να πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση προκειμένου να εξεταστεί η πορεία δράσεων που αποφασίστηκαν- όπως για την προβολή της περιοχής κι άλλων ζητημάτων που άπτονται του τουρισμού, εν όψει και της νέας σεζόν.

Τοποθετήσεις

– Ο κ. Βασιλάκης δήλωσε ότι έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του ΟΑΣ για επαύξηση του πτητικού έργου του αεροδρομίου Σητείας καθώς και για την πρόθεση να καταστεί το λιμάνι της Σητείας, λιμάνι κρουαζιέρας. «Γίνεται μία φιλότιμη προσπάθεια από όλες τις πλευρές του Δήμου προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα κουβεντιάσαμε για το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μία εξωστρέφεια στην Σητεία προκειμένου να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το πλούσιο πολιτιστικό υλικό που αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, την περίοδο του Πάσχα, τις αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Δήμο προκειμένου να προσελκύσουμε κόσμο από την υπόλοιπη Κρήτη. Νομίζω ότι η καλή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς θα φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα κι αποτύπωμα στον τόπο μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στο σύνολο ως δημοτική αρχή», επεσήμανε.

– Ο κ. Κακουράκης τόνισε ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες συναντήσεις και μάλιστα τακτικά ώστε να υπάρχει ενημέρωση, να ακούγονται οι απόψεις των φορέων και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, να γίνεται ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την βελτίωση χρόνο με το χρόνο της τουριστικής περιόδου, ποσοτικά και ποιοτικά. Ζητούμενο είναι η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, πρόσθεσε. Για την επόμενη περίοδο ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τις πτήσεις τσάρτερ ώστε εκτός από αυτή της Πολωνίας να διεξαχθούν κι άλλες, κάτι που θα είναι γνωστό έως τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου.

– Η κ. Γαλετάκη ανέφερε ότι κατόπιν πρόσκλησης του κ. Βασιλάκη και της κ. Παπαδάκη έγινε η συνάντηση με τους φορείς του δήμου, στην διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν πολλά θέματα που άπτονται του τουρισμού, με έμφαση στον προγραμματισμό για το 2026. Παράλληλα τέθηκαν ζητήματα και υποβλήθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση όσο το δυνατόν της αναμενόμενης δύσκολης χειμερινής περιόδου που ακολουθεί, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί με την μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή. Έγιναν προτάσεις για να τονωθεί η κίνηση και αποφασίστηκε να γίνει εκ νέου συνάντηση σε ένα δίμηνο προκειμένου να εξεταστεί η πορεία των ζητημάτων και να ληφθούν αποφάσεις για τη συνέχεια.

– Ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και δραστηριοποίηση του Δήμου και του ΟΑΣ και των φορέων στο θέμα του τουρισμού. «Να ακούγεται η γνώμη των καταστημάτων, εμπορικών, εστίασης, των ξενοδοχείων, όσων ασχολούνται με τον επισκέπτη και τον τουρισμό. Ζητούμενο είναι να γίνονται βήματα ανάπτυξης για τον τόπο. Δυστυχώς τα μηνύματα για την επόμενη τουριστική χρονιά δεν είναι αυτή την στιγμή ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Εμπορικός Σύλλογος πιστεύει κι ανέφερε ότι πρέπει μέσω του ΟΑΣ να χρηματοδοτηθεί μία διαφημιστική καμπάνια για να δώσει μία ώθηση σε όλο το δήμο και να δούμε πως μπορούμε συνολικά να βοηθήσουμε τον τόπο. Συζητάμε για κρουαζιέρα, για γραμμή Σητεία-Θεσσαλονίκη …. Αυτά όμως θα είναι αργότερα. Ζητούμενο είναι να στηριχθούν και να παραμείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις του τόπου και να λειτουργούν και του χρόνου. Χρειάζεται σχεδιασμός αλλά ζητούμενο είναι τι θα γίνει άμεσα. Σε 5 περίπου μήνες αρχίζει η νέα τουριστική σεζόν, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Προς το παρόν θα έχουμε μόνο μία πτήση τσάρτερ (Πολωνία) την εβδομάδα. Αν αυτό συμβεί η Σητεία κάθε χρόνο χάνει πτήσεις. Αυτό πρέπει να προβληματίσει κι εμάς και το δήμο και τον ΟΑΣ. Δεν γίνεται παντού να υπάρχουν αυξήσεις κι εδώ μειώσεις. Στην συνάντηση ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις, κάτι που δεν είναι κακό γιατί όλες είναι καλοπροαίρετες. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τον τόπο να κάνει ένα βήμα μπροστά», τόνισε.

Πάμε Σητεία

Ο κ. Αγγελάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις και στις ιδέες που κατατέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης από την πλευρά των φορέων, μεταξύ των οποίων και το project «Πάμε Σητεία»,που έτρεξαν ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας με τον Εμπορικό Σύλλογο και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Συζητήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης και είχε απτά, θετικά αποτέλεσμα τη σεζόν που πέρασε. «Με ένα μικρό κόστος είχαμε ένα ικανοποιητικό αριθμό κρατήσεων, όπου οικογένειες από την υπόλοιπη Κρήτη έκαναν τις διακοπές τους στην περιοχή της Σητείας, τονώνοντας την τοπική οικονομία. Ειπώθηκαν και άλλες ιδέες, και μακάρι να γίνουν πράξη. Ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ