Ένα από τα εμβληματικότερα κοινοτικά καταστήματα του Δήμου Σητείας είναι αυτό του οικισμού Πισκοκεφάλου το οποίο επιδέχθηκε μια σοβαρή, ριζική παρέμβαση αναδεικνύοντας το στο μέγιστο.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ Στέλιο Σπυριδάκη και τον Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πισκοκεφάλου κ Δημήτρη Σαββόπουλο, επισκέφθηκε το αποπερατωμένο πλέον έργο ανακαίνισης του και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει πλέον το Κοινοτικό Κατάστημα στους κατοίκους του Πισκοκεφάλου και όχι μόνο.

Ένας αξιόλογος χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης των δημοτών, χώρος εξυπηρέτησης κοινοτικού ιατρού, συνεδριακός χώρος πολλαπλών χρήσεων και φυσικά ένας εξαιρετικά εξωραϊσμένος περιβάλλοντας χώρος στη διάθεση των κατοίκων.

Το έργο έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά παρεμβάσεων στον οικισμό του Πισκοκεφάλου, μετά και την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, χρηματοδότησης συντήρησης της οικίας του Βιτσέντζου Κορνάρου, με έτοιμη μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, την εύρεση και ενοικίαση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών, επιλύοντας το σημαντικό αυτό ζήτημα του χωριού, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού του Γηπέδου Πισκοκεφάλου ο οποίος θα τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες.

“Για πολλά χρόνια η πόλη και τα χωριά μας ήταν εγκαταλελειμμένα, αφημένα στην απαξίωση και την αδράνεια. Για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο οι ρυθμοί πλέον θα πρέπει να είναι εντατικοί. Και έτσι είναι. Γι αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία η οποία ανταπεξέρχεται με επάρκεια στις αυξημένες, πολλαπλές απαιτήσεις του μεγάλου όγκου των έργων, με ελλιπή στελέχωση” υπογράμμισε ο κ Ζερβάκης.