Ο Σητειακός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τους αθλητές και το κοινό ότι, όπως είχαμε ήδη παρουσιάσει την πίστα του Γύρου Σητείας και τη χάραξή της, σήμερα δημοσιεύουμε και τον αναλυτικό χάρτη της διαδρομής καθώς και το σχεδιάγραμμα της κλίσης.

΄Όπως θα δείτε, η διαδρομή είναι σχεδόν επίπεδη, με ελάχιστες υψομετρικές διακυμάνσεις, κάτι που την κάνει ιδανική για όλους τους δρομείς — από αρχάριους μέχρι και πιο έμπειρους.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η διαδρομή είναι πιστοποιημένη, όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα.

Φέτος ο αγώνας μας έχει μια ακόμη ιδιαίτερη τιμή, καθώς αποτελεί τον πρώτο Περιφερειακό Αγώνα Κρήτης δρόμου που διεξάγεται σε δημόσια οδό — ένα σημαντικό βήμα για το αγωνιστικό επίπεδο στο νησί.

Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 23/11/2025 σε μια όμορφη, δυναμική και ασφαλή διοργάνωση