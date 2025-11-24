Την Ακολουθία του Αγιασμού για την έναρξη των αθλητικών αγώνων «Γύρος της Σητείας», που συμμετέχει και η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ως συνδιοργανωτής, τέλεσε το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, στην ανακαινισμένη νέα πλατείας της πόλης, μία Κυριακή πριν την εορτή της πολιούχου Αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης.

Μετά τον αγιασμό, αφού συνεχάρη τους συνδιοργανωτές των αγώνων, ευχήθηκε στους αθλητές καλή επιτυχία με την ευλογία και τη σκέπη της Αγίας Αικατερίνης της πανσόφου.

Στη συνέχεια χαιρέτισε την διεξαγωγή των αγώνων ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης και αφού ευχαρίστησε τους συντελεστές και τον ΣΕΓΑΣ Κρήτης, που από φέτος οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο επίσημο καλεντάρι του, απένειμε στον Σεβ. κ. Κύριλλο μία αναμνηστική πλακέτα, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού για τη στήριξη και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.

Ο Σεβ. αφού ευχαρίστησε ολόψυχα τον κ. Δήμαρχο για την τιμή, σημείωσε ότι η απονομή αυτή σηματοδοτεί την αγαστή συνεργασία της Τοπικής Εκκλησίας με τον Δήμο, αλλά και την προσωπική εκτίμηση προς το πρόσωπο του κ. Δημάρχου, προς όφελος και ανάδειξη της Σητείας και των ανθρώπων της.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης και Περιφερειακός Σύμβουλος Λασιθίου κ. Λεωνίδας Τερζής και εκ μέρους του ΣΕΓΑΣ Κρήτης ο κ. Μάρκος Καλούδης και η κ. Φανουράκη.

Παρέστησαν, εκτός από τους προαναφερθέντες, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάρω Νικητάκη και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κώστας Λυμπερίου, Ιωάννης Καρνιαδάκης και Ιωάννης Δρακάκης, αθλητές και αθλήτριες και αρκετός κόσμος.