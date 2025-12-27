- Χριστουγεννιάτικη ζωγραφική από τον Νίκο Χατζηδάκη και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Σητείας Άννα Τριανταφύλλου
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν πως θα αποτυπώνουν στο χαρτί Χριστουγεννιάτικα θέματα παρέα με τον εικαστικό Νίκο Χατζηδάκη!
Στο σπιτάκι των κατασκευών από τις 17.30
- Χριστουγεννιάτικο “Ηο ho hormones” από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σητείας
- Στο σπιτάκι «Καθρέφτη – καθρεφτάκι μου» μια καλή ξωτικουλα θα περιποιείται τα νυχάκια των μικρών κοριτσιών!
Ώρα: 17.30
Παράλληλα στα σπιτάκια των γρίφων θα σας περιμένουν η Αλίκη και ο Χάρυ Πότερ!
Το σπιτάκι των παραμυθιών θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του για ακρόαση παραμυθιών του Άντερσεν όπως επίσης και το σπιτάκι του Αη Βασίλη … ο οποίος θα περιμένει όλα τα παιδιά για να τον δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του!
Και στο face painting στο “καθρέφτη καθρεφτάκι μου” θα είναι μια ξωτικούλα να βάφει Χριστουγεννιάτικα τα προσωπάκια σας!
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα βρείτε επίσης … ζεστό κρασί και κάστανα από τα χεράκια των μελών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας όπως πολλές γλυκιές λιχουδιές από το κατάστημα Κριθαράκης στη Σητεία!
Και μην ξεχνάτε τα δωράκια σας από τα μικρά μαγαζάκια του χωριού!