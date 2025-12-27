Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν πως θα αποτυπώνουν στο χαρτί Χριστουγεννιάτικα θέματα παρέα με τον εικαστικό Νίκο Χατζηδάκη!

Στο σπιτάκι των κατασκευών από τις 17.30