Πρόκειται για μια εύκολη και πολύ όμορφη διαδρομή, μήκους 7 χιλιομέτρων και διάρκειας τριών ωρών περίπου.

Το Φαράγγι του Χαμαίτουλου, ξεκινάει από το ομώνυμο χωριό Χαμαίτουλο και καταλήγει στον Ξερόκαμπο.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο Σύλλογός μας θα κλείσει το Φθινοπωρινό πρόγραμμά του με την προγραμματισμένη του εκδρομή στο Φαράγγι του Χαμαίτουλου, στον Ξερόκαμπο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και Παρασκευή το βράδυ στο τηλέφωνο 6973357549 Σφενδουράκης Αργύρης.

Οι παρακάτω όροι είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων των μελών στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

Όσοι συμμετέχουν προϋπόθεση είναι να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους οφειλή για το τρέχον έτος. Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος είναι 10 ευρώ το χρόνο και ισχύει μέχρι το 31/12 κάθε έτους.

Το κάθε μέλος συμμετέχει κατόπιν επιθυμίας του στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί αυτού που συμμετάσχει στη δραστηριότητα.

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχή αν δεν τηρεί τους όρους συμμετοχής ή αν δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε εκδρομή είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα και χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.