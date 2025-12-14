Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τρέχουσα ελαιοκομική σεζόν στην περιοχή της Σητείας. Δυστυχώς οι αρχικές προβλέψεις για μία ιδιαίτερα φτωχή παραγωγική χρονιά επαληθεύονται. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η διαμορφούμενη κατάσταση είναι ακόμα πιο απογοητευτική αφού για άλλη μία φορά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν πρόσφατα σε κάποιες περιοχές του Δήμου Σητείας, ήρθαν να αποτελειώσουν την -έτσι κι αλλιώς- μειωμένη φετινή παραγωγή.

«Στα θετικά των τελευταίων ημερών βέβαια», ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαγιαννάδων κ. Ευστράτιος Παναγιωτάκης, «είναι οι πολυπόθητες βροχοπτώσεις που επιτέλους σημειώθηκαν και στην περιοχή της Σητείας, συμβάλλοντας ωστόσο περισσότερο στο να κρατηθούν κάπως τα ελαιόδεντρα. Αυτό δίνει μία ελπίδα ότι τα ελαιόδεντρα ίσως καταφέρουν να επιβιώσουν και να έχουν μία παραγωγή και την επόμενη χρονιά, ανάλογα πάντα και τις καιρικές συνθήκες μέχρι τότε.

Στην φετινή σεζόν, το ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παπαγιαννάδων έχει συγκεντρώσει έως τώρα μία ποσότητα ελαιολάδου, κοντά στους 200 τόνους. Πέρυσι το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού συγκέντρωσε την μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου στην περιοχή, ξεπερνώντας τους 800 τόνους, εκ των οποίων οι 350 προέρχονταν από την περιοχή των Παπαγιαννάδων και οι υπόλοιποι από περιοχές πέριξ αυτής, ακόμα και γειτονικών χωριών. Οι αρχικές φετινές προβλέψεις ωστόσο ήταν πολύ διαφορετικές, αφού λόγω των γνωστών αιτών, απόρροια των αντίξοων καιρικών συνθηκών, της ανομβρίας και της ξηρασίας, μιλούσαν για μία αισθητά μειωμένη παραγωγή της τάξης περίπου των 250 τόνων από την περιοχή και 400 ίσως συνολικά. Όλα αυτά με την προϋπόθεση να «μην πέσουν οι ελιές»

Δυστυχώς αρκετές ήταν οι ελιές, οι οποίες έπεσαν με τους πρόσφατους ισχυρούς ανέμους, επομένως αναμένεται μικρότερη από την προβλεπόμενη, η φετινή παραγωγή (συνολικά περί τους 300 τόνους).

Οι τιμές

Στις τιμές του προϊόντος, παρατηρείται ένα σκαμπανέβασμα την τρέχουσα περίοδο από 5 ευρώ έως 5,20 ή 5,30. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παπαγιαννάδων παρακολουθεί τις εξελίξεις, συζητάει με ενδιαφερόμενους αγοραστές, δεν έχει προχωρήσει ακόμα όμως σε πωλήσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Συνεταιρισμός στηρίζει και βοηθά οικονομικά τα μέλη του, τα οποία έχουν ανάγκη και ανταποκρίνονται στην παραγωγή.

Ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι «επειδή φέτος συνολικά η παραγωγή ελαιολάδου είναι μειωμένη, σημαντικό ρόλο θα παίξει ειδικά το ΠΟΠ ελαιόλαδο. Γι’ αυτό πρώτιστος στόχος του Συνεταιρισμού ήταν και παραμένει η ποιότητα του προϊόντος και στην κατεύθυνση αυτή έχει επενδύσει και εξακολουθεί στην συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ελαιουργείου, των μηχανημάτων, στην ψυχρή άλεση και σε κάθε ενέργεια που συμβάλει στην παραγωγή όσο το δυνατό ποιοτικότερου προϊόντος. Κι η διαδικασία άλεσης επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος. Και το ελαιόλαδο των Παπαγιαννάδων -ως γνωστόν- είναι βραβευμένο. Αυτό που μένει πλέον είναι η ποιότητα του προϊόντος».

Ο αγροτικός κόσμος στενάζει

«Ζητούμενο είναι», συνέχισε, «η στήριξη του ελαιολάδου, της ελαιοκαλλιέργειας και της ελαιοπαραγωγής, του αγροτικού κόσμου, του πρωτογενούς τομέα. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει -όπως ξεκάθαρα προκύπτει, αφού ανεπίλυτα είναι σημαντικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η μη κάλυψη των ζημιών λόγω των καιρικών κι άλλων συνθηκών, η έλλειψη εγγειοβελτιωτικών έργων, η εφαρμογή νέων δεδομένων -όπως υποβολή δελτίου αποστολής κλπ κι άλλα. Το γεγονός επί παραδείγματι ότι πριν μόλις λίγες ημέρες πιστώθηκε στους λογαριασμούς παραγωγών- όχι όλων- ένα ποσοστό από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 το οποίο όχι μόνο ήταν εξαιρετικά μειωμένο- δείγμα επιδότησης, αλλά αναλήφθηκε τάχιστα για εισφορές στον ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι όχι μόνο δεν έλαβαν αυτά που δικαιούνται, αλλά έμειναν χωρίς ένα ευρώ, για να ζήσουν, για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να μαζέψουν τις ελιές τους- ό,τι τους έχει μείνει.

Ο αγροτικός κόσμος στενάζει και δικαίως έχει βγει στους δρόμους. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παπαγιαννάδων στηρίζει τις κινητοποιήσεις και συμμετείχε με μέλη του την Δευτέρα στο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, ενώ το ελαιουργείο παρέμεινε κλειστό. Δεν στηρίζεται ο πρωτογενής τομέας, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος… Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς ανθρώπους. Πώς λοιπόν να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος; Πιστεύω ότι ο ξεσηκωμός που ξεκίνησε πρέπει να δραστηριοποιήσει περισσότερο κόσμο ακόμα.

Και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Να στηριχθούν οι άνθρωποι που πραγματικά δουλεύουν, γιατί οι τεμπέληδες είναι λίγοι, οι άνθρωποι που μοχθούν στη γη είναι πολλοί. Και δεν γίνεται επομένως να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να φυτοζωούμε μια ζωή. Αλλά χρειάζεται αγώνας».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ