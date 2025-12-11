Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, ο 45ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ομορφιάς, όπου η 24χρονη Μαριλένα Ντυσπιράκη, με καταγωγή από τη Σητεία, αναδείχθηκε Miss Κρήτη 2025.

Η Μαριλένα εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και το κοινό με την παρουσία, την αυτοπεποίθηση και την αυθεντική κρητική της γοητεία, κατακτώντας επάξια την πρώτη θέση ανάμεσα στις φιναλίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι Miss Κρήτη από τον Νομό Λασιθίου είχε να αναδειχθεί εδώ και δέκα χρόνια.

Οι τίτλοι και οι νικήτριες:

Miss Κρήτη 2025 – Μαριλένα Ντυσπιράκη

24 ετών με ύψος 1,78, από τη Σητεία. Είναι απόφοιτη Τεχνολόγος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας. Στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με το τραγούδι, το πιάνο και τη γυμναστική.

Α’ Αναπλ. Miss Κρήτη 2025 – Τερέζα Χαμπαριάν

26 ετών με ύψος 1,72, από το Ηράκλειο. Σπουδάζει Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών και εργάζεται ως αεροσυνοδός. Στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με την ποίηση, τον χορό και τη μουσική.

Β’ Αναπλ. Miss Κρήτη 2025 – Πελαγία Γαργανουράκη

23 ετών με ύψος 1,70, από το Ηράκλειο. Σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με τη γυμναστική, τη μόδα και την ανάγνωση βιβλίων.

Miss Κρήτη Young 2025 – Εμμανουέλα Ζγκούρι

17 ετών με ύψος 1,73, μαθήτρια λυκείου από το Ηράκλειο και ασχολείται ενεργά με την πυγμαχία.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η Miss Κρήτη 2021 και Miss Ελλάς 2022, Ζωή Ασουμανάκη, η οποία έχοντας για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο ρόλο, εντυπωσίασε το κοινό αλλά και τους τηλεθεατές με την άψογη ροή καθώς και τη λάμψη που προσέθεσε στη βραδιά. Ανάμεσα στα μέλη της κριτικής επιτροπής ξεχώρισε ο καταξιωμένος καθηγητής μόδας Λάκης Γαβαλάς, προσδίδοντας κύρος και ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ τη βραδιά έντυσε μουσικά η Nafsica, προσφέροντας μια εντυπωσιακή και ατμοσφαιρική καλλιτεχνική εμφάνιση.

Οι φιναλίστ εμφανίστηκαν στη σκηνή με βραδινές δημιουργίες του καταξιωμένου σχεδιαστή Νίκου Αλεξάκη, με μαγιό από τα FMS Stores, με υποδήματα από το Famous Shoes και κοσμήματα από τα καταστήματα Akis Papadakis. Το μακιγιάζ και την περιποίηση άκρων επιμελήθηκε το Gloss Beauty Lounge, ενώ τα χτενίσματα δημιούργησαν τα κομμωτήρια Ειρήνη Τρυφίδη. Τις εμφανίσεις των αγοριών που συνόδευσαν τις φιναλίστ ανέλαβε το Κοντογιάννης Fashion Store.

Την αισθητική φροντίδα προσώπου και σώματος των διαγωνιζομένων ανέλαβε η Μικαέλα Λυπάκη, ενώ επιπλέον υπηρεσίες παρείχαν το Opsis Clinical και η lash & brow artist Anna Star. Οι φιναλίστ συμμετείχαν σε ομαδικά προγράμματα Pilates και στοχευμένης εκγύμνασης στο wellness studio Train2Gether, ενώ στο Ishtar Hammam απόλαυσαν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Η KYANA Professional Hair Products ήταν για όγδοη χρονιά Χρυσός Χορηγός του διαγωνισμού, ενώ Ασημένιος Χορηγός ήταν η Cristi Academy, η οποία ανέλαβε την προετοιμασία των φιναλίστ σε κινησιοτεχνία, φωτογράφιση και επαγγελματική συμπεριφορά.

Στην επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν επίσης τα Οπτικά Λουλούδης, Studio Design Center, S/M Χαλκιαδάκης, Artisan Project, Πυρεξέλιξη, Kristalwave, Webnestors, Kalogerakis Energy, καθώς και η AV Safe Transfer, Scorpion Security, Marin Hotel, Arenaria Wedding και Kalathakis Events. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, οι φιναλίστ φιλοξενήθηκαν στο Arcasa Villas Collection, απόλαυσαν δείπνο στο Titu Dining Gallery και διασκέδασαν στο Nobus Experience σε ένα λαμπερό Glam Party.

Τη φωτογραφική κάλυψη ανέλαβαν το Wezart Studio και ο γνωστός φωτογράφος Τάκης Δρόσος, ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς υπέγραψε ο DJ Νίκος Ρηγάκης.

Τα μέσα τα οποία συνέβαλαν στην επικοινωνία του διαγωνισμού είναι: Σκάϊ Κρήτης 92.1, Love Radio Κρήτης 102.8, Sfera 98.7, Politica 89.8, Σπορτ fm 104.2, Up 92.9, Dream 90.7, Ερωτόκριτος 87.9, Star 97.7, Easy 93.2, Magic 98.2, Original 94.4, Central 103.3, Ήχος 94.2, Fly 95.9, Λατώ 103.3, Style 100, Melody 88, Creta24.gr, Εndospolis.gr, Rethemnos.gr, Entercity.gr, Emvpnews.com, All in Chania, Best Magazine.

O μεγάλος τελικός μεταδόθηκε από την Τηλεόραση Creta, με επανάληψη την ερχόμενη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 21:15. Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 22:00 θα προβληθεί ειδική εκπομπή, με αποκλειστικά πλάνα από τα backstage και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Τα Παγκρήτια Καλλιστεία συνεχίζουν για 45 συναπτά έτη να αναδεικνύουν την κρητική γυναικεία ομορφιά, προσφέροντας ταυτόχρονα σε νέες κοπέλες με εμφανισιακά προσόντα την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.