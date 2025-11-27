Το σχολείο διοργανώνει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πάρτι, γεμάτο μουσική, γεύσεις, δράσεις και χαμόγελα για όλη την οικογένεια.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου από τις 17:30 έως 21:30, ο χώρος του σχολείου μεταμορφώνεται σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό γεμάτο φως και ενέργεια. Στο επίκεντρο της βραδιάς, μουσική από DJ(Γιάννης Τουλουπάκης) και ένα live συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής (EpalBandProject- Στειακές Μελωδίες) θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα γιορτής και κεφιού.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Παρατήρηση με Τηλεσκόπιο – οπτική αναπαράσταση ηλιακού συστήματος

Σκάκι

Καράτε

Χορευτικά δρώμενα Παιχνιδοζυμαράκι,

Κατασκευές

Γλυκοδημιουργίες

Ζωγραφική

Μπαλονοκατασκευές

Face painting

Άγιος Βασίλης

Λαχειοφόρος με πλούσια δώρα

Και φυσικά, καμία γιορτή δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς… λιχουδιές! Στον χώρο θα υπάρχουν νόστιμα σουβλάκια, ποπ κορν και άλλες γιορτινές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες.

Σε όλα αυτά θα βοηθήσουν οι εξής:

Άρτος-Γλυκό Αϊλαμάκης, Νίκος Χατζηδάκης, Κάτερίνα Βαρδάκη, Άννα Ταγκαλίδου, Εθελοντές Χελώνας Καρέτα Καρέτα, Τίμος Οικονομάκης με τη σχολή καράτε του, Άννα Καλιδώνη, Αντιγόνη Δαμιανίδου με τις μαθήτριες από το ΕΠΑΛ, τη σκακιστική ομάδα του ΕΠΑΛ, Κριτών Ρίζες με τον Νίκο Ρουσσάκης, Αντώνης με τα ποπ κορν, Γιώργος Ναβροζίδης, Δέσποινα Παπαευστρατίου (εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής).

Η είσοδος κοστίζει μόλις 2 ευρώ και περιλαμβάνει ποπ κορν για κάθε μικρό ή μεγάλο φίλο που θα συμμετάσχει στη γιορτή.

Mission 4 Christmas: η πιο χαρούμενη αποστολή ξεκινά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας… και θα συνεχιστεί στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στην πλατεία της πόλης!

Με εκτίμηση,