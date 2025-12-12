To Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στη Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Β. Κορνάρου 97, Σητεία) και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο γιορτινό party της Στέγης.
Λίγες μόλις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και την άφιξη του νέου χρόνου, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ μεταμορφώνεται σε χώρο κεφιού, μουσικής και χορού!
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τον D.j Μάκης Αρακλειώτης που με ένα δυνατό και προσεγμένο μουσικό πρόγραμμα θα μας ταξιδέψει από τα γνώριμα μέχρι τα απροσδόκητα beats, ποτό από τη Στέγη και χορό από εσάς.