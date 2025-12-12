To Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στη Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ (Β. Κορνάρου 97, Σητεία) και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο γιορτινό party της Στέγης.

Λίγες μόλις μέρες πριν τα Χριστούγεννα και την άφιξη του νέου χρόνου, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ μεταμορφώνεται σε χώρο κεφιού, μουσικής και χορού!