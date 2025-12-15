Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους δημότες του ότι θα συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση που αποφάσισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με κεντρικό αίτημα την ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους.

Ο Δήμαρχος Σητείας θα παραστεί στην πανελλαδική κινητοποίηση των Δημάρχων στην Αθήνα και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή των Ελλήνων την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, οι υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση του κοινού ενώ αναγκαίες δομές όπως το ΚΕΠ, το ΚΑΠΗ, οι παιδικοί σταθμοί καθώς και το ΚΔΑΠ Α με Α “Δήμητρα” θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών και καλούμε όλους να στηρίξουν αυτή τη συλλογική προσπάθεια υπεράσπισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.