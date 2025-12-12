Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιο Σητείας, κατά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10-12-2025, εκφράζουμε την απόλυτη στήριξη μας προς όλους τους αγρότες-κτηνοτρόφους, που με τις κινητοποιήσεις τους διεκδικούν το αναφαίρετο δικαίωμα να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Δε ζητούν προνόμια, αλλά ίσες ευκαιρίες, δίκαιες λύσεις και πολιτικές που θα επιτρέψουν στην περιφέρεια μας να παραμείνει ζωντανή και παραγωγική.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες συνεχίζουν να παράγουν με κόπο και αφοσίωση.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ζητούμε:

Την άμεση και δίκαιη κατανομή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Επανεξέταση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ με στόχο τον εξορθολογισμό των ενισχύσεων.

Να αποδοθούν οι ευθύνες, όπου υπάρχουν, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους.

Τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Την προστασία από Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσους (Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους).

Τη χάραξη στρατηγικής για την προστασία των υδάτινων πόρων και την ορθή διαχείριση και κατανομή της ενέργειας, με ταυτόχρονη δέσμευση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών στους δύο αυτούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στήριξης TOU αγροτοδιατροφικού συστήματος απέναντι στην κλιματική κρίση.

Ως Δήμος Σητείας θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, να στηρίζουμε και να ενισχύουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και διασφαλίζει το μέλλον των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο.

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο δικός τους αλλά είναι υπόθεση όλων μας.

Ο Δήμαρχος

Ζερβάκης Γεώργιος

Τα Μέλη

Αϊλαμάκης Γεώργιος – Αϊλαμάκης Εμμ. Δασκαλάκης Ιωάννης – Δρακάκης Εμμ Καρελλάς Νεκτάριος – Καρνιαδάκης Ιωάννης Λογκάκης Νικόλαος – Λυμπερίου Κων/νος Ξενικάκη Μαριάννα – Περράκη Βαρβάρα Πλατανάκη Ελένη – Σκαρβελάκης Ιωάννης Σπυριδάκης Στέλιος- Συλλιγαρδάκης Σταύρος Φυγετάκης Νικόλαος

Η Πρόεδρος

Νικητάκη Μαρία