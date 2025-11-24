Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ο Δήμος Σητείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon – Regions4Climate (R4C), πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία εκδήλωση παρουσία σημαντικών γυναικών από τον χώρο των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της τοπικής ανάπτυξης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, νέες επιχειρηματίες και μέλη της τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματική ζωή.

Διακεκριμένες εισηγήτριες παρουσίασαν τις εμπειρίες τους, ανέλυσαν σύγχρονες τάσεις και μοιράστηκαν πρακτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από γυναίκες.

Δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία νέων συνεργασιών και παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.