Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, ο Δήμος Σητείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon – Regions4Climate (R4C), πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία εκδήλωση παρουσία σημαντικών γυναικών από τον χώρο των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της τοπικής ανάπτυξης.
Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, νέες επιχειρηματίες και μέλη της τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματική ζωή.
Διακεκριμένες εισηγήτριες παρουσίασαν τις εμπειρίες τους, ανέλυσαν σύγχρονες τάσεις και μοιράστηκαν πρακτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από γυναίκες.
Δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία νέων συνεργασιών και παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση, όπου τέθηκαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την τοπική επιχειρηματικότητα, τη βιωσιμότητα και τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ενώ εκφράστηκε η πρόθεση για συνέχιση παρόμοιων δράσεων στη Σητεία. (από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας)