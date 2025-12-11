Συνάντηση με τους εταίρους του προγράμματος NaNaTour4CChange, το οποίο υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης, είχε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης. Παρουσία των Αντιδημάρχων Διοικητικών Υπηρεσιών, Νεολαίας, Παιδείας & Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου, Πρασίνου και Περιβάλλοντος κ Εμμ. Δρακάκη και του Συντονιστή του Γεωπάρκου Σητείας κ Βαγγέλη Περάκη, ο κ Ζερβάκης παρεχώρησε συνέντευξη σε συνεργαζόμενο δημοσιογράφο του προγράμματος, εστιάζοντας στην κλιματική κρίση και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει ή επηρεάζεται από τον τουρισμό.

Το NaTour4CChange είναι ένα πιλοτικό έργο που συγκεντρώνει 10 εταίρους και 18 συνεργαζόμενους εταίρους, τους οποίους ενώνει το κοινό όραμα ενίσχυσης του βιώσιμου τουρισμού στη λεκάνη της Μεσογείου.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη του κινδύνου καταστροφών, ενώ παράλληλα προωθεί την ανθεκτικότητα των παράκτιων προορισμών, με ιδιαίτερη ευαισθησία στις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.