Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Σητείας σε συνεργασία με τους μαθητές του 15μελους συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Συλλόγος Πισκοκεφάλου ” Βιτσέντζος Κορνάρος “.



Προσκαλούμε όλους τους μαθητές τους σχολείου μας με τους γονείς και τους καθηγητές να επισκεφθούν το σπιτάκι του σχολείου μας καθώς και όλο τον κόσμο να ζήσουμε την μαγεία των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 6/12 και ώρα 6:30 θα πραγματοποιηθεί σκετσάκι από τους μαθητές του σχολείου μας.

Στο σπιτάκι μας όλες τις μέρες από Πέμπτη 4/12 έως και την Κυριακή 7/12 θα πουλιούνται κατασκευές, γλυκίσματα κ.α. για την οικονομική ενίσχυση των εκδρομών των μαθητών του σχολείου μας.

Σας περιμένουμε όλους μην το χάσετε!!!

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Σητείας