Αμέσως μετά το τέλος της Αποκριάτικης παρέλασης, ανέλαβε δουλειά το αυτοκίνητο – σούπα, το μηχανικό σάρωθρο του Δήμου Αγίου Νικολάου (ώρα 18:30). Ρούφηξε από τους δρόμους και καθάρισε ό,τι άφησε πίσω της η παρέλαση… όπου μπορούσε να περάσει, γιατί δυτικά της γέφυρας, η μουσική και ο χορός συνεχίστηκαν μέχρις αργά.

«Βάλαμε καινούργιες σκούπες στο αυτοκίνητο και τώρα ρουφά καλύτερα» μας είπε ο αντιδήμαρχος καθαρότητας κ. Γιώργος Μπελούκας και ευχαριστεί «στους εργαζομένους της καθαριότητας του Δήμου για την πολύτιμη προσφορά τους στη διοργάνωση του φετινού Καρναβαλιού της Λίμνης!».

