Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, που κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της ΜΚΟ ενώπιον του ανακριτή υποστήριξε πως είναι «μετανιωμένος και συντετριμμένος» ενώ ζήτησε «ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά».

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως χρειαζόταν χρήματα για να παίζει στοίχημα, ενώ το ποσό που συγκεντρώθηκε από εράνους αλλά δεν αποδόθηκε στις οικογένειες ανέρχεται σε 400.000-600.000 ευρώ. Αρνήθηκε τις κατηγορίες περί πολυτελούς βίου, ισχυριζόμενος πως τα χρήματα που δαπανήθηκαν για έναν τέτοιο τρόπο ζωής ήταν ελάχιστα.

«Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο», ανέφερε.

Επίσης, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή «για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες».

«Δηλώνει συντετριμμένος και απόλυτα μετανιωμένος»

«Ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνει ότι είναι συντετριμμένος, απόλυτα μετανιωμένος. Το δηλώνει πραγματικά και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση. Έδωσε εξηγήσεις στον κ. ανακριτή, θεωρώ με ειλικρίνεια, για το ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Προσδιορίζει το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών γύρω στις 600.000 ευρώ. Η ανάκριση τώρα ξεκινάει. Οπότε ας αφήσουμε όλοι με ψυχραιμία να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του 37χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος.

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος:

Προφυλακίστηκε και η 35χρονη σύζυγός του

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (2/11) κρίθηκε προφυλακιστέα και η 35χρονη σύζυγός του, η οποία απολογήθηκε μαζί με ακόμη τρεις κατηγορούμενους, τον αδελφό της και ακόμη δύο πρόσωπα που συνδέονται με τη δραστηριότητά της ΜΚΟ.

Κατά την απολογία της η 35χρονη επέρριψε τις ευθύνες στο σύζυγό της, όσον αφορά τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της.

Πηγή: in.gr