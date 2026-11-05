Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, χιούμορ και ανατροπές υπόσχεται ο Θανάσης Σαμαράς, ο οποίος έρχεται στη Νεάπολη Λασιθίου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, για να παρουσιάσει τη νέα του stand-up comedy παράσταση με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», στο Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ».

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του παράστασης «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ;», ο γνωστός κωμικός επιστρέφει στη σκηνή με μια ολοκαίνουργια παράσταση, γεμάτη προσωπικές ιστορίες, απολαυστικές εξομολογήσεις και ξεκαρδιστικές ατάκες.

Αυτή τη φορά, ο Θανάσης Σαμαράς έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να καταφέρει να φύγει από την παράσταση παντρεμένος!

Για να το πετύχει, όμως, θα πρέπει πρώτα το κοινό να τον γνωρίσει καλύτερα. Μέσα από αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων, εμπειρίες που τον σημάδεψαν, στιγμές ζήλιας και τις συχνά παράλογες προσδοκίες των «άλλων», ξετυλίγει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το νήμα της ζωής του.

Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι «άλλοι»; Γιατί ζηλεύει; Και, κυρίως, ποιος θα δεχτεί να γίνει το άλλο του μισό;

Οι απαντήσεις θα δοθούν επί σκηνής, σε μια βραδιά που υπόσχεται άφθονο γέλιο, αυθορμητισμό και απρόβλεπτες στιγμές.

Πληροφορίες παράστασης

Ημερομηνία: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Χώρος: Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ», Νεάπολη Λασιθίου

Γενική είσοδος: 13€