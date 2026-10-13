Στην Κρήτη οι τουριστικές κλίνες έχουν φτάσει περίπου τις 600.000, ενώ οι αφίξεις κινούνται σε επίπεδα νέου ρεκόρ, αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης.

Υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι ο «υπερτουρισμός», αλλά η κακή διαχείριση των ροών και των υποδομών, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Σαντορίνη και τη Σπιναλόγκα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο σύγχρονος επισκέπτης οργανώνει περισσότερο το ταξίδι του μέσω διαδικτύου, αναζητά άνεση και ιδιωτικές μετακινήσεις, ενώ η Κρήτη χρειάζεται βελτιώσεις όχι μόνο σε ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο αλλά και σε καθημερινές υποδομές, δρόμους, πεζοδρόμια και προσβάσεις.

Εκτιμά επίσης ότι το νέο αεροδρόμιο μπορεί να ανοίξει νέες αγορές, όπως ΗΠΑ, Ινδία και Κίνα και να ενισχύσει περισσότερο τον πολιτιστικό τουρισμό.

Το συμπέρασμά του είναι χαρακτηριστικό: «Είμαστε σε μια άλλη εποχή» και «ο τουριστικός χάρτης της Κρήτης αναμένεται να αλλάξει σημαντικά μέσα στην επόμενη δεκαετία» ανέφερε.

Σε άλλη παρέμβασή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αναφέρει ότι «αλλάζει τον τουρισμό, βοηθώντας σε προβλέψεις ζήτησης, διαχείριση πόρων, εξατομικευμένες υπηρεσίες και αυτοματοποίηση». Όμως, όπως τονίζει, «η φιλοξενία παραμένει ανθρώπινη: η προσωπική επαφή, η αυθεντικότητα και το χαμόγελο δεν αντικαθίστανται από την τεχνολογία».

ΛΕΩΝ.Κ.