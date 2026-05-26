Εκοιμήθη ο π. Κωνσταντίνος Περβολαράκης, για περισσότερο από 20 έτη εφημέριος και ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, μετά από πολύμηνη ασθένεια.

Στις 7.00 πμ της Τετάρτης 27 Μαΐου θα αφιχθεί το σκήνωμά του στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία.

Στις 4.00 μμ θα τελεσθεί η Εξόδιος Ακολουθία στον ίδιο Ναό και θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο Νεαπόλεως.

Ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός μνησθείη των κόπων του υπέρ της Εκκλησίας και της ακλόνητης υπομονής στις δοκιμασίες του, αναπαύοντάς τον μεταξύ των δικαίων.