Σεισμός 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία – Τουλάχιστον 254 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι

Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών, που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρρευσε, σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που χτύπησε τη δυτική Κολομβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και, με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους, ενώ προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων.

Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες είπε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες. Τα μέλη του σωστικού συνεργείου έφτασαν σε βάθος «επτά ή οκτώ μέτρων» στο βουνό από συντρίμμια για να ανασύρουν τη γυναίκα. Η κατάστασή της είναι «καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις», πρόσθεσε απλά.

Ανέφερε ακόμη πως στο κτίριο πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι ζωντανοί και η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.

Ο φονικός σεισμός, ο ισχυρότερος τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην Κολομβία, σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 07:34 (τοπική ώρα· 15:34 ώρα Ελλάδας) κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό.

Κατά υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς βασισμένους σε στοιχεία που ανακοινώνουν οι σεισμοπαθείς δήμοι, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 254, από τους οποίους 101 ζούσαν στην Περέιρα, στην «γη του καφέ», και 95 στην πόλη Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη της Κολομβίας, με 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Παράλληλα, ανεπίσημοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για 4.000 αγνοούμενους.

Ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου εργάζονται ασταμάτητα για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, ενώ κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες.

Ταυτόχρονα, σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να αποφεύχθουν λεηλασίες. Από ψηλά, ορισμένες γειτονιές στην πόλη Κάλι μοιάζουν σαν να βομβαρδίστηκαν.

Με φτυάρια και γυμνά χέρια, κάτοικοι σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια. «Δουλεύουμε μαζί με την ελπίδα να σώσουμε έστω μια ζωή», εξηγεί ο Χαβιέρ Μουνιός.

Νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές. Τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου κατέρρευσε, υποχρεώνοντας γιατρούς να μεταφέρουν ασθενείς, σε κάποιες περιπτώσεις να τους προσφέρουν φροντίδες σε παρακείμενους κήπους.

Στην Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλες, στην τουριστική «γη του καφέ», όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η ένωση δήμων έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια.

«Τα χάσαμε όλα»

Στην Περέιρα, οι περισσότεροι από τους 480.000 κατοίκους δεν έχουν ρεύμα κι ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα έξω, τρομοκρατημένοι από τις συνεχείς μετασεισμούς — έχουν καταγραφεί πάνω από 100. Σε πάρκο, σκηνές και στρώματα έχουν στηθεί για σεισμοπαθείς, ή τοποθετήθηκαν από τους ίδιους.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί», ανέφερε ο Χοάν Ταμπάσκο, 23 ετών, που κατασκήνωσε στο πάρκο με τη σύντροφό του και τον γιο τους, επτά μηνών. «Είναι απίστευτο πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα», πρόσθεσε. Για πολλούς, η αναζήτηση συγγενών μετατρέπεται σε θρήνο.

«Η θεία μου ζούσε εδώ. Είναι κάτω από τα συντρίμμια», είπε ο Χόρχε Γκονσάλες μπροστά στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε. «Δεν έχουμε μπορέσει να την ανασύρουμε, υπάρχει διαρροή αερίου», και «όσο δεν έχει βρεθεί η σορός της, δεν έχω καμιά πρόθεση να φύγω από εδώ», πρόσθεσε.

Άλλοι μετρούν κυρίως υλικές απώλειες. «Τα χάσαμε όλα», είπε η Στέλλα Γκάλβις, που πρόλαβε να βγει από το κτίριο όπου ζούσαν μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί της. «Επιζήσαμε σαν από θαύμα», αναστενάζει.

Ο νέος Πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, η κυβέρνηση του οποίου ετοιμάζει δραστικές περικοπές δημοσίων δαπανών, υποσχέθηκε επιδοτήσεις για να μπορέσουν χιλιάδες σεισμοπαθείς που έμειναν άστεγοι να βρουν νέα σπίτια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Περέιρα, που το 1999 είχε χτυπηθεί από σεισμό με σχεδόν 1.200 νεκρούς.

Διεθνής βοήθεια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο πάπας Λέων Ιδ΄ δήλωσε «συγκλονισμένος». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον λαό και στην κυβέρνηση της Κολομβίας».

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα, που μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου έχει ξεπεράσει τους 6.300 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

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