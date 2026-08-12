«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές

Με σύμμαχο την τεχνολογία, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρούν σε σαρωτικούς ελέγχους σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση, ταυτόχρονα όμως κορυφώνονται και οι έλεγχοι σε παραθεριστικές περιοχές για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ψηφιακούς και επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών που με βάση την ανάλυση κινδύνου παρουσιάζουν μεγάλη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την εβδομάδα από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Δηλαδή μία στις τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει.

Στόχος είναι από τον Μάιο, οπότε και ουσιαστικά ξεκίνησε η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες στοχευμένοι έλεγχοι, ενδεχομένως και περισσότεροι από 50.000, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα. Σημειώνεται ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στους 2.252 ελέγχους που διενεργήθηκαν καταγράφηκαν 13.287 παραβάσεις και αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 1.023.281 ευρώ και σε οκτώ επιχειρήσεις μπήκε 48ωρο λουκέτο.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουνίου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ είχαν πραγματοποιήσει και στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως για παράδειγμα στο Παλαιό Φάληρο και στη Γλυφάδα.

Ποιοι ελέγχονται

Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι εστιάζουν σε καταστήματα της εστίασης και της διασκέδασης που τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν αυξημένη κίνηση. Επίσης στο στόχαστρο βρίσκονται επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα σημαντικό μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας γίνεται με μετρητά. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε παλαιότερους ελέγχους που έχουν γίνει σε εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια η παραβατικότητα ξεπερνά το 30% και αφορά κυρίως τη μη έκδοση αποδείξεων.

Στα νησιά των Κυκλάδων και του Ιονίου, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και γενικότερα όπου υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα θα διενεργούνται και οι περισσότεροι έλεγχοι από την έμπειρη ομάδα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, χωρίς να σημαίνει ότι σε τουριστικές περιοχές με λιγότερη κίνηση δεν θα γίνονται έλεγχοι εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. Για παράδειγμα οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα σχολαστικοί και στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις που και το καλοκαίρι έχουν αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση.

Οι ελεγκτές εστιάζουν σε περιπτώσεις που αφορούν τη μη έκδοση αποδείξεων, την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, την απόκρυψη εσόδων και τη διαβίβαση δεδομένων. Στο στόχαστρο βρίσκονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ιστορικό παραβατικότητας και για τις οποίες έχουν γίνει διασταυρώσεις ανάμεσα στις εισπράξεις και στα POS και έχουν προκύψει χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τα στοιχεία των POS. Επίσης «καμπανάκι» για τις ελεγκτικές Αρχές χτυπά όταν γίνονται συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, όταν υπάρχει ασυμφωνία αγορών και πωλήσεων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιοχές με πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, η οποία όμως δεν αποτυπώνεται και δεν ανταποκρίνεται στα δηλωθέντα έσοδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ τον Αύγουστο αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού, βάσει του οποίου φέτος θα γίνονται σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Στόχος είναι αφενός η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και αφετέρου η αύξηση των δημόσιων εσόδων. Επίσης, μέσα από τη φορολογική συμμόρφωση μειώνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρείται άλλος να είναι ο λογαριασμός με απόδειξη και άλλος χωρίς απόδειξη.

Οι αλλαγές

Οι έλεγχοι πλέον δεν είναι αποκλειστικά επιτόπιοι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ελεγκτές αξιοποιούν σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία που αντλούν από το myDATA, τα POS, τις διασυνδεδεμένες ταμειακές μηχανές και τις ηλεκτρονικές πληρωμές γενικότερα, έχοντας ουσιαστικά με το πάτημα ενός κουμπιού το οικονομικό προφίλ της κάθε επιχείρησης που ελέγχουν. Επιχειρήσεις στις οποίες εμφανίζονται αποκλίσεις στον όγκο συναλλαγών και στα δηλωθέντα έσοδα αυτομάτως μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών.

Οι ελεγκτές με τη βοήθεια ενός ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου πραγματοποιούν πλέον στοχευμένους ελέγχους, ενώ η επιλογή των υποθέσεων γίνεται και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο εντατικοί είναι και οι επιτόπιοι έλεγχοι που είναι αναγκαίοι καθ’ όλη τη διάρκεια τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας, με τους ελεγκτές να υποδύονται τους πελάτες προκειμένου να περάσουν απαρατήρητοι από τους καταστηματάρχες.

Εκτός από τα εστιατόρια και τα κέντρα διασκέδασης οι έλεγχοι αφορούν και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες με τα δηλωμένα εισοδήματα και το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Οι διασταυρώσεις αφορούν τραπεζικές κινήσεις, δηλωθέντα εισοδήματα, στοιχεία ακινήτων και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ποινές

Οσοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών πρέπει να γνωρίζουν ότι θα τιμωρούνται με υψηλά πρόστιμα. Στις περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές που υπάγονται στον ΦΠΑ, το πρόστιμο ισούται με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη μη εκδοθείσα συναλλαγή. Επίσης, το ελάχιστο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο ανέρχεται σε 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής μέσα σε πέντε έτη, το πρόστιμο αυξάνεται στο 100% του αναλογούντος ΦΠΑ, με ελάχιστα ποσά 500 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

www.real.gr