Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά και μεγάλη συμμετοχή μελών πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση του Κ.Α.Π.Η Νεάπολης την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας που αποτελούν τη ζωντανή ιστορία και τον συνδετικό κρίκο της κοινωνίας μας.

Η έναρξη της γιορτής έγινε με μια συγκινητική ομιλία από την Κοινωνική Λειτουργό του κέντρου κ. Πετρούλα Οικονόμου η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργού γήρανσης της κοινωνικής προσφοράς αλλά και στην ανάγκη για συνεχή στήριξη και φροντίδα των ηλικιωμένων στην καθημερινότητά τους.

Τη «σκυτάλη» πήρε η χορωδία του Κ.Α.Π.Η η οποία πλημμύρισε την αίθουσα με μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια ενεργοποιώντας τους παρευρισκόμενους οι οποίοι σιγοτραγούδησαν και χειροκρότησαν την προσπάθεια των μελών της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν έναν πλούσιο μπουφέ καθώς και τα χειροποίητα κεράσματα που ετοίμασαν και προσέφεραν με πολλή αγάπη τα ίδια τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

Η πιο ξεχωριστή και συμβολική στιγμή της εκδήλωσης ήταν το δώρο της Κοινωνικής Λειτουργού προς το Κέντρο : «Το Δέντρο της Ζωής».

Αυτό το ξεχωριστό ενθύμιο στόλισαν εργαζόμενοι και μέλη του Κέντρου κρεμώντας στα κλαδιά του τις δικές τους γραπτές ευχές για υγεία, αγάπη, μακροζωία και αισιοδοξία.

Το «Δέντρο της Ζωής» θα κοσμεί πλέον μόνιμα τον χώρο του Κ.Α.Π.Η υπενθυμίζοντάς τη δύναμη της προσφοράς και της κοινότητας.

Θερμές ευχαριστίες σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την όμορφη γιορτή.