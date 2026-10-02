Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μετατοπίζει το επίκεντρό του προς τα νότια, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες με μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα το νησί βρίσκεται σε ένα κρίσιμο πενθήμερο έντονων καιρικών φαινομένων. Η επιδείνωση δεν αποδίδεται απλώς στο βόρειο ρεύμα ψυχρότερων αέριων μαζών που κατέρχεται προς το Αιγαίο, αλλά κυρίως στις συνθήκες της ανώτερης ατμόσφαιρας. Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό «βαθαίνει» πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τη δυναμική αστάθεια, τις ανοδικές κινήσεις και τη σύγκλιση των ανέμων. Η ατμοσφαιρική αυτή διάταξη δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την εκδήλωση παρατεταμένων και μεγάλου όγκου βροχοπτώσεων.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, το πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα είναι συντριπτικό. Οι πρωτοφανείς ποσότητες βροχής, που σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr άγγιξαν τα 237 χιλιοστά στο Τζερμιάδων, δηλαδή σχεδόν 237 τόνους νερού ανά στρέμμα, έπνιξαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Αγροτικοί δρόμοι διαλύθηκαν, ενώ χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες και κηπευτικά βρίσκονται κάτω από το νερό, προκαλώντας απόγνωση στους παραγωγούς. Η διάβρωση του εδάφους και τα φερτά υλικά δημιούργησαν τεράστιες ζημιές στις υποδομές άρδευσης και πρόσβασης.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για «εμμονικές καταιγίδες» και συσσωρευμένα ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 χιλιοστά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θέτουν ολόκληρο το νησί σε καθεστώς Red Code.

Η τοπογραφία της Κρήτης, με τις απότομες πλαγιές και τα φαράγγια, λειτουργεί ως χωνί που επιταχύνει τη ροή των υδάτων, καθιστώντας ακόμα και τα συνήθως ξηρά ρέματα θανάσιμες παγίδες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια Κρήτης και τα σωστικά συνεργεία παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή, ενώ η καταγραφή των τεράστιων ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οδικό δίκτυο και φυτικό κεφάλαιο αναμένεται να ξεκινήσει μόλις κοπάσει το κύμα κακοκαιρίας, με τους κατοίκους να μετρούν ήδη τις πληγές τους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ