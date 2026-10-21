Στο Ρέθυμνο και το γήπεδο «Θεόδωρος Ι. Βαρδινογιάννης» δοκιμάζεται σήμερα στις 16:00 ο ΑΟΑΝ, αντιμετωπίζοντας την Επισκοπή στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, με την οποίο θα ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου θέλει να αφήσει πίσω της τις δύο διαδοχικές ισοπαλίες και να επιστρέψει στις επιτυχίες, σε μια εκτός έδρας αποστολή με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Οι «κυανόλευκοι» καλούνται να ανταποκριθούν για δεύτερη φορά φέτος σε μια εκτός έδρας δοκιμασία που απαιτεί και ένα σχετικά μακρινό ταξίδι, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών. Τα διαδοχικά 1-1 με Πλατανιά και Γιούχτα έχουν αφήσει τον ΑΟΑΝ με την ανάγκη ενός νικηφόρου αποτελέσματος που θα τονώσει την ψυχολογία του και θα του επιτρέψει να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, προσπερνώντας παράλληλα τη σημερινή του αντίπαλο.

Η αποστολή, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν αναμένεται, καθώς η Επισκοπή έχει παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο ξεκίνημα της σεζόν. Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην έδρα της, αμφότερες 1-0 απέναντι στην ΑΕ Νεάπολης και τον Πλατανιά, αλλά και την εκτός έδρας ισοπαλία χωρίς τέρματα με τον Πανακρωτηριακό, η ρεθυμνιώτικη ομάδα παραμένει αήττητη και δεν έχει δεχθεί γκολ στις τρεις πρώτες αναμετρήσεις της.

Η αναμέτρηση αναμένεται με ενδιαφέρον, με τον ΑΟΑΝ να αναζητά την επιστροφή στις νίκες και την Επισκοπή να επιδιώκει να αξιοποιήσει ξανά την έδρα της, σε ένα παιχνίδι όπου οι βαθμολογικές ισορροπίες και η ανάγκη για θετικό αποτέλεσμα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεκδίκηση των τριών βαθμών.

Ο Νίκος Σουργιάς και οι ποδοσφαιριστές του έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα τις προηγούμενες ημέρες, δουλεύοντας πάνω στα δεδομένα της αναμέτρησης και στον τρόπο αντιμετώπισης του αντιπάλου. Στόχος τους είναι να επιβάλουν από νωρίς τον δικό τους ρυθμό, να αξιοποιήσουν την ποιότητα και τις δυνατότητές τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη. Η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές και η διαχείριση των απαιτήσεων του αγώνα αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες στην προσπάθεια για ένα πολύτιμο διπλό.

Στα θετικά για τον τεχνικό του ΑΟΑΝ συγκαταλέγεται η προσθήκη του Χριστογιάννη στις διαθέσιμες επιλογές για την αμυντική γραμμή, ενισχύοντας τις λύσεις που έχει στη διάθεσή του. Πέρα από τις γνωστές απουσίες που υπάρχουν από την αρχή της περιόδου, δεν έχουν προκύψει νέα προβλήματα για τους «κυανόλευκους», οι οποίοι ταξιδεύουν στο Ρέθυμνο με στόχο να επιστρέψουν με το τρίποντο.

Από την πλευρά της, η Επισκοπή θέλει να συνεχίσει την αποτελεσματική παρουσία της στο γήπεδό της και να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Ο προπονητής Τόμας Τενγκαρίνχα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να διαπιστώσει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Σπύρου και Ντερμίσι, οι οποίοι είναι αμφίβολοι, ενώ το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Καλύβας είναι διαθέσιμος.

Γήπεδο «Θ.Ι.Βαρδιονογιάννης», Επισκοπή-ΑΟΑΝ: Κλαμπατσέας, Βασιλάκης- Μασέλη (Ηρακλείου), παρ. Χατζηδάκης (Χανίων)