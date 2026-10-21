Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Οκτωβρίου και το 2026 να έχει μπροστά του κάτι περισσότερο από δύο μήνες, όμως τα βιβλιοπωλεία της πόλης έχουν ήδη αρχίσει να υποδέχονται το 2027.

Τα νέα ημερολόγια της επόμενης χρονιάς εκτίθενται στις βιτρίνες και στα ράφια, υπενθυμίζοντας ότι ο χρόνος κυλά και η αγορά προετοιμάζεται από νωρίς για τη νέα χρονιά.

Η εμφάνιση των ημερολογίων τόσο νωρίς δεν αποτελεί, βέβαια, έκπληξη. Κάθε χρόνο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του φθινοπώρου, τα εμπορικά καταστήματα αρχίζουν σταδιακά να αλλάζουν εικόνα, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες της εορταστικής περιόδου. Η διάθεση των ημερολογίων είναι μία από τις πρώτες ενδείξεις ότι η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει.