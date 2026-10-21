Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη στο πλαίσιο της εβδομάδας Εθελοντισμού υλοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις όπου συμμετείχε και το σχολείο μας.Το σχολείο μας επισκέφτηκαν έτσι στις 15/10/2026 εκπρόσωποι της “We4all” για να υπάρξει διαδραστική ενημέρωση με τίτλο “ΝΕΡΟ-όσα γνωρίζουμε και όσα όχι”. Ο “We4all” είναι ένας μη κερδοσκοπικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. Ο κ. Κωνσταντίνος και η κ. Εύα μίλησαν με ερωταπαντήσεις με τους μαθητές μας για την αξία του νερού, τις συνέπειες της σπατάλης νερού και τις απειλές που δέχονται οι υδάτινοι πόροι παγκοσμίως.
Ακολούθησε βιωματικό παιχνίδι με δοχεία γεμάτα νερό ώστε να βιώσουν τα παιδιά τη σημασία του να γίνεται λογική χρήση των υδάτινων πόρων ώστε να μην ζημειώνονται ούτε τα νοικοκυριά, ούτε ο τουρισμός, η βιομηχανία ούτε η γεωργία. Ακολούθησαν ιδέες και καθημερινές συνήθειες που μπορούν να υιοθετήσουν τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι για να μειώσουν την κατανάλωση νερού.
Ευχαριστούμε θερμά και το ίδρυμα Γ.& Α. Μαμιδάκη και τον οργανισμό “we4all” για τη συνεργασία.
Από το 3ο Γυμνάσιο Αγ.Νικολάου