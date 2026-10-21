Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη στο πλαίσιο της εβδομάδας Εθελοντισμού υλοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις όπου συμμετείχε και το σχολείο μας.Το σχολείο μας επισκέφτηκαν έτσι στις 15/10/2026 εκπρόσωποι της “We4all” για να υπάρξει διαδραστική ενημέρωση με τίτλο “ΝΕΡΟ-όσα γνωρίζουμε και όσα όχι”. Ο “We4all” είναι ένας μη κερδοσκοπικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας. Ο κ. Κωνσταντίνος και η κ. Εύα μίλησαν με ερωταπαντήσεις με τους μαθητές μας για την αξία του νερού, τις συνέπειες της σπατάλης νερού και τις απειλές που δέχονται οι υδάτινοι πόροι παγκοσμίως.