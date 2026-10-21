Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Σητείας καλεί τους εκπροσώπους όλων των τοπικών φορέων, των συλλόγων και των σωματείων, καθώς και κάθε πολίτη της Σητείας και της ευρύτερης περιοχής, σε ανοιχτή συνάντηση – συζήτηση.

Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Χώρος: Εστιατόριο Διόνυσος

Το Νοσοκομείο μας είναι το στήριγμα κάθε οικογένειας στον τόπο μας. Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Σητεία, είναι η ώρα να βρεθούμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε ουσιαστικά για τη σημερινή του κατάσταση, τις διαχρονικές ελλείψεις σε γιατρούς και προσωπικό, αλλά και τις ανάγκες που εξακολουθούν να μένουν ακάλυπτες.

Σκοπός της συνάντησης είναι να ακουστούν οι απόψεις και οι προτάσεις των φορέων και των πολιτών, να καταγραφούν τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά και να διαμορφώσουμε μια κοινή στάση. Να σταθούμε ενωμένοι, με μία φωνή, και να συμφωνήσουμε πώς θα διεκδικήσουμε όλοι μαζί ουσιαστικές λύσεις για το Νοσοκομείο που έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε.

Στα ζητήματα της υγείας του τόπου μας δεν περισσεύει κανείς. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για να δείξουμε έμπρακτα ότι η κοινωνία της Σητείας είναι παρούσα και διεκδικεί.

Σας περιμένουμε όλους, για να στηρίξουμε μαζί το Νοσοκομείο μας.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας