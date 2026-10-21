«Παραγωγικές» συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι – Συνάντηση σήμερα και με Πούτιν με νέα αμερικανική πρόταση ειρήνης

«Παραγωγικές» συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι – Συνάντηση σήμερα και με Πούτιν με νέα αμερικανική πρόταση ειρήνης

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«Παραγωγικές» συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ με Ζελένσκι – Συνάντηση σήμερα και με Πούτιν με νέα αμερικανική πρόταση ειρήνης

by anatolh kim
21/10/2026
in Κόσμος
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Οι συνομιλίες μεταξύ των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν «πολύ παραγωγικές», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Υπάρχει πλέον ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα», ανέφερε ο αμερικανός αξιωματούχος, συμπληρώνοντας ότι ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες στο Όσλο επικεντρώθηκαν στην εκπόνηση μιας ενιαίας πρότασης για ένα «πλαίσιο συμφωνίας» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουκρανία «κατέθεσε νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πλευρές σημείωσαν «ουσιαστική πρόοδο» και πλέον υπάρχει «ισχυρή σύγκλιση σε επίπεδο ομάδων εργασίας» σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με το Axios στη συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Λευκός Οίκος ελπίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα επιδείξει μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμό, μετά την απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ, καθώς και μετά από άλλες κινήσεις που έγιναν δεκτές θετικά από τη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι η νέα πρόταση θα «δημιουργήσει μια πορεία προς άμεσες τριμερείς και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τραμπ: H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

“Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος”, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο ίδιος “θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία” με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

“Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα” προειδοποίησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.
www.real.gr

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