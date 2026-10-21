Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1, βαριά ήττα για την Ένωση

Η ΑΕΚ πάλεψε προκειμένου να βάλει δύσκολα στην Μάντσεστερ Σίτι, όμως η αποστολή της ήταν αδύνατη, με τους “πολίτες” να βρίσκονται σε εντυπωσιακή μέρα και να επικρατούν με 5-1 της “Ένωσης”.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Φιλ Φόντεν που σημείωσε χατ-τρικ, ενώ Τσερκί και Άντερσον σκόραραν τα υπόλοιπα τέρματα, για τον “Δικέφαλο” μείωσε ο Σταύρος Πήλιος. Επόμενη αγωνιστική βρίσκει τους “κιτρινόμαυρους” να αντιμετωπίζουν την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 12′ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσερκί η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στον Μπρινιόλι και ο Άντερσον από κοντά έκανε το 1-0.

Οι “πολίτες” είχαν την κυριαρχία και άλλαζαν την μπάλα με περισσή άνεση. Στο 23′ ο Άλαν πήρε την μπάλα από τα δεξιά και δοκίμασε τα πόδια του με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι του Μπρινιόλι και να περνάει εκτός.

Οι γηπεδούχοι στο 32′ όμως έφτασαν στο 2-0, όταν Λούις και Φόντεν εξαφάνισαν την μπάλα από τα δεξιά και ο τελευταίος με πλασέ μέσα από την περιοχή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Η Σίτι στο 38′ απείλησε εκ νέου, με τον Τσερκί και τον Έντσο να συνεργάζονται άψογα, ο Γάλλος δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή από τα δεξιά με τον Μπρινιόλι να αποκρούει σε κόρνερ. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Ζίνι και τον Κοϊτά και κατάφερε να χτυπήσει στην κόντρα αιφνιδιάζοντας την Σίτι στο 52ο λεπτό.

Ο Ζίνι πήρε την μπάλα στην αντεπίθεση από τα αριστερά και ανέβασε τον Πήλιο που με υποδειγματικό τελείωμα νίκησε τον Ντοναρούμα κάνοντας το 2-1.

Η Σίτι όμως απάντησε άμεσα στο 57′ με τον Φόντεν να κάνει το γύρισμα και ο Τσερκί αφού άδειασε με υποδειγματικό τρόπο τον Αριάγα, πλάσαρε με το δεξί στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 3-1.

Οι “πολίτες” διεύρυναν το προβάδισμα τους σε 4-1, όταν μετά από μπαλιά του Γκβάρντιολ ο Λούις στόπαρε υπέροχα στον Φόντεν και αυτός με ένα δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μπρινιόλι για το 4-1.

Η ΑΕΚ απείλησε στο 68′ με τον Ζίνι να δίνει στο Ζούμπκοφ και ο Ουκρανός με το αριστερό εκτός περιοχής επιχείρησε να νικήσει τον Ντοναρούμα αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Ζίνι να πλασάρει από πλεονεκτική θέση αλλά ο Ιταλός κίπερ απέκρουσε.

Οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον ΜαΚάιντο να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και ο Φόντεν σε κενή εστία έκανε το 5-1, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΓΚΟΛ: 12′ Άντερσον,32′, 65′, 76′ Φόντεν, 57′ Τσερκί / 52΄ Πήλιος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 59′ Γκβάρντιολ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 23′ Άλαν

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46′ Κοϊτά), Αριάγκα, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Βάργκα (46′ Ζίνι), Γιόβιτς

Μάντσεστερ Σίτι (Έντζο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας, Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες, Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63′ ΜαΚάιντο).

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