Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1, βαριά ήττα για την Ένωση

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1, βαριά ήττα για την Ένωση

21/10/2026
Εξέταση αίματος μπορεί να προβλέψει το Πάρκινσον επτά χρόνια πριν τα συμπτώματα

Μπορεί μία εξέταση αίματος να διαγνώσει έγκαιρα διάφορες μορφές καρκίνου;

21/10/2026
Γαύδος: Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες – 59 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

Διάσωση περίπου 70 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας

21/10/2026

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Τον Νοέμβριο η 2η δόση – Τι ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Τον Νοέμβριο η 2η δόση – Τι ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

21/10/2026
Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Λασιθίου : Συμμετοχή στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο

Πανεκπαιδευτική απεργία σήμερα στο ν. Λασιθίου – Συγκεντρώσεις σε τρεις πόλεις

21/10/2026
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Δημοσιεύτηκε ο οδηγός επιδοτήσεων έως 95% και 36.000 ευρώ – Προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Δημοσιεύτηκε ο οδηγός επιδοτήσεων έως 95% και 36.000 ευρώ – Προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια

21/10/2026
Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διερευνά καταγγελία για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

Απαράδεκτες οι συνθήκες λειτουργίας στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου

21/10/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1, βαριά ήττα για την Ένωση

by anatolh kim
21/10/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Share on FacebookShare on Twitter
Η ΑΕΚ προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην Σίτι, όμως η ποιότητα και η ανωτερότητα των “πολιτών” έκαναν τη διαφορά με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα να επικρατεί με 5-1 της “Ένωσης”.

Η ΑΕΚ πάλεψε προκειμένου να βάλει δύσκολα στην Μάντσεστερ Σίτι, όμως η αποστολή της ήταν αδύνατη, με τους “πολίτες” να βρίσκονται σε εντυπωσιακή μέρα και να επικρατούν με 5-1 της “Ένωσης”.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Φιλ Φόντεν που σημείωσε χατ-τρικ, ενώ Τσερκί και Άντερσον σκόραραν τα υπόλοιπα τέρματα, για τον “Δικέφαλο” μείωσε ο Σταύρος Πήλιος. Επόμενη αγωνιστική βρίσκει τους “κιτρινόμαυρους” να αντιμετωπίζουν την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στο 12′ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσερκί η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στον Μπρινιόλι και ο Άντερσον από κοντά έκανε το 1-0.

Οι “πολίτες” είχαν την κυριαρχία και άλλαζαν την μπάλα με περισσή άνεση. Στο 23′ ο Άλαν πήρε την μπάλα από τα δεξιά και δοκίμασε τα πόδια του με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι του Μπρινιόλι και να περνάει εκτός.

Οι γηπεδούχοι στο 32′ όμως έφτασαν στο 2-0, όταν Λούις και Φόντεν εξαφάνισαν την μπάλα από τα δεξιά και ο τελευταίος με πλασέ μέσα από την περιοχή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Η Σίτι στο 38′ απείλησε εκ νέου, με τον Τσερκί και τον Έντσο να συνεργάζονται άψογα, ο Γάλλος δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή από τα δεξιά με τον Μπρινιόλι να αποκρούει σε κόρνερ. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Ζίνι και τον Κοϊτά και κατάφερε να χτυπήσει στην κόντρα αιφνιδιάζοντας την Σίτι στο 52ο λεπτό.

Ο Ζίνι πήρε την μπάλα στην αντεπίθεση από τα αριστερά και ανέβασε τον Πήλιο που με υποδειγματικό τελείωμα νίκησε τον Ντοναρούμα κάνοντας το 2-1.

Η Σίτι όμως απάντησε άμεσα στο 57′ με τον Φόντεν να κάνει το γύρισμα και ο Τσερκί αφού άδειασε με υποδειγματικό τρόπο τον Αριάγα, πλάσαρε με το δεξί στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 3-1.

Οι “πολίτες” διεύρυναν το προβάδισμα τους σε 4-1, όταν μετά από μπαλιά του Γκβάρντιολ ο Λούις στόπαρε υπέροχα στον Φόντεν και αυτός με ένα δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μπρινιόλι για το 4-1.

Η ΑΕΚ απείλησε στο 68′ με τον Ζίνι να δίνει στο Ζούμπκοφ και ο Ουκρανός με το αριστερό εκτός περιοχής επιχείρησε να νικήσει τον Ντοναρούμα αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η ΑΕΚ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Ζίνι να πλασάρει από πλεονεκτική θέση αλλά ο Ιταλός κίπερ απέκρουσε.

Οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον ΜαΚάιντο να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και ο Φόντεν σε κενή εστία έκανε το 5-1, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

ΓΚΟΛ: 12′ Άντερσον,32′, 65′, 76′ Φόντεν, 57′ Τσερκί / 52΄ Πήλιος
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 59′ Γκβάρντιολ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ:
ΔΟΚΑΡΙ: 23′ Άλαν

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46′ Κοϊτά), Αριάγκα, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Βάργκα (46′ Ζίνι), Γιόβιτς

Μάντσεστερ Σίτι (Έντζο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας, Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ, Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες, Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63′ ΜαΚάιντο).
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing