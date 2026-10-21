Από το Νομαρχιακό Τμήμα Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Η κατάσταση που επικρατεί στο Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, η υποχρηματοδότηση, τα διοικητικά προβλήματα και τώρα η λήξη της σύμβασης καθαριότητας, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η συνέχεια, δημιουργούν συνθήκες που απειλούν την υγεία και την ασφάλεια των 77 περιθαλπόμενων και των εργαζομένων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές βάρδιες ένας εργαζόμενος νοσηλευτικής φροντίδας καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες περίπου 40 περιθαλπόμενων, ενώ παραμένουν ακάλυπτες βασικές ανάγκες ιατρικής, ψυχιατρικής και εξειδικευμένης φροντίδας.

Η καθαριότητα, ιδιαίτερα σε μια τόσο ευαίσθητη δομή, δεν είναι πολυτέλεια ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα της τελευταίας στιγμής.

Οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό, παρά την εντατικοποίηση, τις αντίξοες συνθήκες και την πλήρη αναστολή χορήγησης αδειών.

Δεν μπορεί η λειτουργία μιας δημόσιας δομής πρόνοιας να στηρίζεται στην υπερεργασία και την αυταπάρνησή τους, ούτε να μετακυλίονται σε αυτούς οι ευθύνες της διοίκησης και του κράτους. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές και αφορούν την πολιτική υποβάθμισης των δημόσιων δομών πρόνοιας, την ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση και την έλλειψη μόνιμου προσωπικού.

Απαιτούμε:

Άμεση διασφάλιση συνεχούς και επαρκούς καθαριότητας της δομής, χωρίς κανένα κενό.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, νοσηλευτικού, ιατρικού και όλων των απαραίτητων επιστημονικών ειδικοτήτων.

Επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών των περιθαλπόμενων και την αποκατάσταση των κτηριακών και τεχνικών προβλημάτων.

Ουσιαστική διοικητική και οργανωτική στήριξη της δομής, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους για την ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία της.

Η προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες αιτήσεις αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας.

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου και απαιτούμε άμεσες λύσεις. Για ένα σύγχρονο, δημόσιο και επαρκώς στελεχωμένο σύστημα πρόνοιας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας και εργασίας.

Από την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου