Τρία παιχνίδια έγιναν την Τετάρτη για την 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας 1-4

Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-3

ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-4

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. ΟΦΙ 1-0-0 (10-0) 3*

2. Κόρφος Ελούντας 1-0-0 (6-0) 3*

3. Νίκη Σητείας 1-0-0 (4-1) 3**

4. Αναγέννηση 1-0-0 (4-1) 3**

5. ΑΟ Βραχασίου 1-0-0 (3-0) 3**

6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (4-3) 3**

7. ΑΟΣΚ 0-0-1 (0-3) 0

8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0

9. Ίτανος 0-0-2 (0-12) 0

*Πρόκριση στα ημιτελικά

**Πρόκριση στα προημιτελικά

Η επόμενη (3η) αγωνιστική

1ος όμιλος

ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ

Ρεπό: Ίτανος

2ος όμιλος

Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας

Ρεπό: ΑΣΙ

3ος όμιλος

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ

Ρεπό: ΑΟ Κριτσάς