Τρία παιχνίδια έγιναν την Τετάρτη για την 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας 1-4
- Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-3
- ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-4
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. ΟΦΙ 1-0-0 (10-0) 3*
2. Κόρφος Ελούντας 1-0-0 (6-0) 3*
3. Νίκη Σητείας 1-0-0 (4-1) 3**
4. Αναγέννηση 1-0-0 (4-1) 3**
5. ΑΟ Βραχασίου 1-0-0 (3-0) 3**
6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (4-3) 3**
7. ΑΟΣΚ 0-0-1 (0-3) 0
8. ΑΣΙ 0-0-2 (1-10) 0
9. Ίτανος 0-0-2 (0-12) 0
*Πρόκριση στα ημιτελικά
**Πρόκριση στα προημιτελικά
Η επόμενη (3η) αγωνιστική
1ος όμιλος
ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ
Ρεπό: Ίτανος
2ος όμιλος
Αναγέννηση-Κόρφος Ελούντας
Ρεπό: ΑΣΙ
3ος όμιλος
Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ
Ρεπό: ΑΟ Κριτσάς