Στον τελικό του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων WorldSkills Greece 2026 ο απόφοιτος Αλέξανδρος Γιαννικάκης.

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση, η εκπαιδευτική κοινότητα του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης και του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Νεάπολης Λασιθίου χαιρετίζει τη συμμετοχή και διάκριση του αποφοίτου μας Αλέξανδρου Γιαννικάκη στον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων WorldSkills Greece 2026.

Ο Αλέξανδρος, ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Αύγουστο του 2026 το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητα «Τεχνικός Οχημάτων», απέδειξε στην πράξη το υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, επαγγελματισμού και αφοσίωσης που καλλιεργείται στις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του τόπου μας.

Ο διαγωνισμός, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης) και διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση ανάδειξης επαγγελματικών ταλέντων στη χώρα.

Μεταξύ 171 αιτήσεων συμμετοχής από όλη την Ελλάδα, ο Αλέξανδρος ξεχώρισε στην απαιτητική διαδικτυακή προκριματική φάση (26 Σεπτεμβρίου 2026) και κατέκτησε το εισιτήριο για τους 67 κορυφαίους της τελικής φάσης.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, εκπροσώπησε επάξια το σχολείο μας και τον νομό Λασιθίου στον Πανελλήνιο Τελικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά (Πέραμα). Εκεί, στην κατηγορία «Τεχνολογία Οχημάτων» (Automobile Technology / Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων), κλήθηκε να αντιμετωπίσει σύνθετα, ρεαλιστικά σενάρια τεχνικών εργασιών, διάγνωσης βλαβών και συναρμολόγησης, σύμφωνα με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εμπειρία ζωής και παρακαταθήκη για το μέλλον

Παρότι το μοναδικό εισιτήριο για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό EuroSkills Düsseldorf 2027 στη Γερμανία δεν κατέληξε σε Κρητικά χέρια, η πορεία του Αλέξανδρου Γιαννικάκη μέχρι τους κορυφαίους της Ελλάδας συνιστά μεγάλη επιτυχία.

Ο Αλέξανδρος αποκόμισε πολύτιμες παραστάσεις, εξοικειώθηκε με τεχνολογίες και μεθόδους αιχμής, συνεργάστηκε με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και τίμησε στο έπακρο τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική του μονάδα. Η διαδρομή του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους τους μαθητές και μαθητευόμενους, αποδεικνύοντας ότι με μεθοδικότητα, εργατικότητα και πίστη στις δυνατότητές τους, η νέα γενιά της επαρχίας μπορεί να σταθεί επάξια στο υψηλότερο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγχαρητήρια

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης και του Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Γιαννικάκη για τη συμμετοχή και το ήθος του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του τομέα Οχημάτων που στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά του.

Του ευχόμαστε από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά του βήματα. Είμαστε βέβαιοι ότι το μέλλον τού ανήκει!