«Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ! Η Βαλίτσα» (2026), σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στους κινηματογράφους την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026!

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…

Κατάλληλο για άνω των 13 ετών