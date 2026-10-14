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Ώρα προβολής: 21:15
«Α’ ΠΡΟΒΟΛΗ! Η Βαλίτσα» (2026), σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στους κινηματογράφους την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026!
Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…
Κατάλληλο για άνω των 13 ετών