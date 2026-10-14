Κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Κοκοσάλη Ανδρέα, μέλος του ΓΠ Κρήτης του ΚΚΕ και τον Σπηλιαρώτη Γιώργο, μέλος της ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ επισκέφθηκαν σήμερα τον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ που βρίσκονται οι εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Τα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, συνομίλησαν με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Δήμου Ιεράπετρας Γ.Κουγιουμουτζάκη, με εθελοντές και εργαζόμενους που βρίσκονται στο χώρο, κατοίκους που έμπρακτα βοηθούσαν και επιβεβαίωσαν με τα ίδια τους τα μάτια την δραματική κατάσταση που επικρατεί. Οι συνθήκες είναι επικίνδυνες για την υγεία, υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις σε σκηνές, κουβέρτες, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτικές προμήθειες, παντελής έλλειψη παροχής υγειονομικής φροντίδας. Ο χώρος στην ΑΓΡΕΞ, έχει γεμίσει ασφυκτικά, με εκατοντάδες ανθρώπους να στοιβάζονται κάτω από παντελώς ακατάλληλες συνθήκες, σε οικίσκους, υπόστεγα, ακόμα και χώρους φύλαξης μηχανημάτων του δήμου.

Αυτές οι άθλιες συνθήκες που βρίσκονται οι ξεριζωμένοι είναι αποτέλεσμα -κυριολεκτικά- της εγκατάλειψης από το κράτος, ιδιαίτερα στις ανάγκες τους για ιατρική φροντίδα, ασφαλείς συνθήκες προσωρινής παραμονής, διερμηνείς αλλά και είδη πρώτης ανάγκης. Ταυτόχρονα εργαζόμενοι και εθελοντές είναι στα όρια τους ώστε να φροντίσουν και να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη διαπιστώνοντας σύσσωμοι τι εστί αντιμεταναστευτική-απάνθρωπη πολιτική της κυβέρνησης και ΕΕ.

Τα στελέχη και μέλη του Κόμματος συνέβαλαν και οι ίδιοι στην αντιμετώπιση ζητημάτων όσο βρίσκονταν στον χώρο ενώ με στην συζήτηση που γινόταν με τους εργαζόμενους και τους εθελοντές τόνιζαν το πόσο κουράγιο και ελπίδα δίνουν οι άνθρωποι της Ιεράπετρας όπως ο νέος που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει έναν ξεριζωμένο ή τον αστυνομικό που λύγισε από συγκίνηση αντικρίζοντας τα μικρά παιδιά, επισημαίνοντας ότι «στα μάτια τους είδα τις κόρες μου».

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτές οι ενέργειες, γιατί ακυρώνουν την προσπάθεια κάποιων προθύμων που για λογαριασμό της κυβέρνησης, εργαλειοποιούν την κατάσταση, ακόμα και τώρα, για να καλλιεργούν τις πιο συντηρητικές-ξενοφοβικές απόψεις και να αποκρύψουν τον πραγματικό υπεύθυνο του ξεριζωμού που δεν θα σταματάμε να επαναλαμβάνουμε: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, με πολέμους, καταστροφή και θανάτους εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ανθρώπων και παιδιών για τα συμφέροντα και τα κέρδη των καπιταλιστών, άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ξεριζώνονται από τον τόπο τους, φτωχοί, εξαθλιωμένοι, κατατρεγμένοι λόγω των πολεμικών συρράξεων και της συνακόλουθης οικονομικής εξαθλίωσης. Δεν είναι άνθρωποι που τους ήρθε να κάνουν ταξίδι αναψυχής, πληρώνοντας μια περιουσία στους δουλέμπορους, με εντελώς ακατάλληλες βάρκες, χωρίς να ξέρουν αν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους. Είναι εργαζόμενοι, νέες και νέοι που αναζητούν μία καλύτερη ζωή, όπως εμείς!

Οι συνθήκες που βιώνουν και ο εγκλωβισμός-στοίβαγμα τους στην χώρα μας είναι πολιτική επιλογή στα πλαίσια του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, μετατρέποντας την σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Το ΚΚΕ ενημερώνει με κάθε ευκαιρία το λαό για τις πολιτικές εγκλωβισμού της ΕΕ και το νέο αντιδραστικό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως και το πως οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και σχεδιασμοί και η ενεργή εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς, είναι που γεννούν νέα κύματα προσφύγων και μεταναστών.

Αυτό που είναι επείγον στην Ιεράπετρα είναι Κυβέρνηση, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ιεράπετρας άμεσα να εξασφαλίσουν κατάλληλο χώρο με αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες για τους πρόσφυγες και μετανάστες ώστε να γίνεται γρήγορη καταγραφή των αναγκών τους. Χρειάζεται άμεσα να εξασφαλιστεί η παρουσία διερμηνέων όπως επίσης και έκτακτη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Ταυτόχρονα Κυβέρνηση και 7η ΥΠΕ πρέπει εκτάκτως να εξασφαλίσουν κινητής μονάδα που θα εγκατασταθεί στο χώρο για να παρασχεθούν οι απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια για να μπορούν να μεταβούν στον πραγματικό προορισμό τους, με ευθύνη του κράτους, να γίνεται άμεσα χορήγηση των κατάλληλων εγγράφων και αδειών και όχι να τους στοιβάζουν σε κλειστές δομές-φυλακές ψυχών.

Η ΤΕ Λασιθίου του ΚΚΕ καλεί τον λαό να παλέψει ενάντια στις πραγματικές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε όλα τα θύματα των πολέμων, στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Κρήτη. Να δυναμώσει η πάλη απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού – ρατσισμού και στο σύστημα που τον γεννά. Καλούμε το λαό, μαζικές οργανώσεις, σωματεία και συλλόγους να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους με όποιο τρόπο μπορούν.