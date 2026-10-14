Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας, η Σητεία ανοίγει τον διάλογο για το μέλλον και τις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, στο Sitia Beach City Resort & Spa, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων, των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γεώργιος Ζερβάκης, Δήμαρχος Σητείας, ο Ιωάννης Κουράκης, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», καθώς και ο Δρ. Ευθύμης Λέκκας, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή του Μανώλη Κουτουλάκη, γενικού γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δρ. Νίκου Κατσαράκη, καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και πρώην πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, του Δρ. Χαράλαμπου Κασίμη, ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Γιώργου Ι. Ζερβάκη, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο συνέδριο θα τοποθετηθούν ακόμη ο Κωνσταντίνος Ζέκος, πολιτικός μηχανικός, χωροτάκτης και συγκοινωνιολόγος, ο Δρ. Γιώργος Δελημπαλταδάκης, γενικός χειρουργός, η Χρύσα Δασκαλάκη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, σύμβουλος τουριστικής ανάπτυξης και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Γιώργος Ζερβός, πολιτικός επιστήμονας και πρώην γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο Γιάννης Ζαϊμάκης, καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τοπικών Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δημήτρης Εμμανουλούδης, διευθυντής της Έδρας UNESCO Con-E-Ect του ΔΠΘ και πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Γιώργος Αραμπατζής, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντιπρύτανης Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης.

Στην τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Πετράκη, πρώην Δήμαρχο Σητείας και επίτιμο πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., θα συμμετάσχουν επίσης ο Πάνος Μαΐστρος, σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Ρούσσος Κυπριωτάκης, πρώην Δήμαρχος Αρχανών–Αστερουσίων, ο Νικόλαος Δρακωνάκης, οικονομολόγος, ο Εμμανουήλ Τσαντάκης, διευθυντής του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., και ο Franck Sebert, διευθυντής Δημοσιονομικού Ελέγχου για την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον συντονισμό των θεματικών ενοτήτων αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι Εύη Φραγκάκη, Μανόλης Αργυράκης, Αντώνης Σρόιτερ και Κώστας Μπογδανίδης, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πάνελ Δημάρχων, δημόσιες συζητήσεις και παρεμβάσεις.

Οι εργασίες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Θεσμοί, Υποδομές – Προσβασιμότητα – Δημόσιες Υπηρεσίες – Εξυπηρετήσεις, Παραγωγικό Μοντέλο και Τοπικό Κεφάλαιο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Αυτοδιοίκηση, η κλιματική ανθεκτικότητα, οι μεταφορές και οι υποδομές, η υγεία, η εκπαίδευση, η αγροτική παραγωγή, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, ο τουρισμός, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η κυκλική οικονομία.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με επίσκεψη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας και περιήγηση σε επιλεγμένα σημεία γεωλογικού, τουριστικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου Σητείας φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης ιδεών, τεχνογνωσίας και συνεργασιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μέλλοντος για τη Σητεία και την Κρήτη.