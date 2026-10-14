Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 17:45 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (γ΄ όροφος REX) για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου στο δημοτικό κτίριο του Κινηματοθεάτρου REX στον Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου».

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Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Γ΄ όροφο του κινηματοθεάτρου REX.

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους κατατέθηκαν στη γραμματεία του συμβουλίου τα παρακάτω θέματα για να συζητηθούν:

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Αρκετές φορές έχει έρθει σε συνεδριάσεις Λογοδοσίας αλλά και τακτικές συνεδριάσεις το θέμα της αποπεράτωσης ενεργειακής αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Νεάπολης και πάντα με δικές σας δηλώσεις είχατε υποσχεθεί ότι το σχολικό έτος 2026-2027 θα γινότανε η μεταφορά του συνόλου των καθηγητών και μαθητών στο ανανεωμένοφυσικό περιβάλλον τους.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια μετακίνηση αυτών και δεν υφίσταται και κάποια ενημέρωση σχετικά με το χρονικό της ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η ερώτηση είναι πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης και η μεταφορά του συνόλου καθηγητών και μαθητών σε αυτό, λόγω συσσώρευσης από όλες τις βαθμίδες και των διαφορετικών μονάδων μαθητές, λαμβάνοντας σοβαρά τον κίνδυνο μετακίνησης τους σε δρόμο που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια (το είχα θίξει το θέμα αυτό ξανά) τον ελλιπή φωτισμό την κίνηση οχημάτων βαρέου τύπου αυτοκινήτων λόγω ΒΟΑΚ και κεντρικής εισόδου για όλα τα αυτοκίνητα που έρχονται από την εθνική οδό.

Παρακαλείσθε να μας απαντήσετε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και λειτουργία του σχολείου και την πραγματοποίηση των μαθημάτων στο νέο αναβαθμισμένο σχολικό κτήριο προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα συνύπαρξης μαθητών σε μη κατάλληλές αίθουσες (κοντέινερ).

Επί της ευκαιρίας δράττομε να μας πληροφορήσετε την πορεία της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την εύρεση κατάλληλου χώρου στέγασης και λειτουργίας Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού με έδρα την Νεάπολη και όπως μας είχατε διαβεβαιώσει θα υπήρχε συνεργασία για ανάληψη συντήρησης, αποκατάστασης και ευπρεπισμού της οικίας Φθενάκη για την οριστική λειτουργία σ΄ αυτή, το Κέντρο Μεσαιωνικής, Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας Λασιθίου.

(κ. Μαρία Χανιωτάκη Δημοτική Σύμβουλος Μειοψηφίας)

2.Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτέλεσε μια σημαντική αναπτυξιακή πρόταση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Καθώς έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία του προγράμματος και συγκεκριμένα:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε έργο και παρέμβαση που περιλαμβάνεται στη ΣΒΑΑ; Ποια είναι η πρόοδος των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων; Ποιες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες εκκρεμούν; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των μελετών τη δημοπράτηση και την υλοποίηση των έργων;

(κ. Χαρίλαος Αλεξάκης Επικεφαλής Ελάσσονος Μειοψηφίας)

3.Υστέρα από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να βρεθεί λύση στην αποκατάσταση των υποδομών κυρίως των δρόμων αγροτικών και αστικών που έχουν υποστεί ζημιές . Είναι ένα γεγονός επαναλαμβανόμενο και οι πόροι που έχουν εξαγγελθεί από την δημοτική αρχή περίπου 220.000,00 για την πενταετία 2024-2028για την κοινότητας μας δεν επαρκούν να καλύψουν βασικές ανάγκες στον αστικό ιστό της τεράστιας έκτασης που καταλαμβάνουν οι 4 οικισμοί μας αλλά και οι περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά περιμετρικά των οικισμών. Η υπηρεσία έχει καταγράψει το συνολικό μήκος των αγροτικών και αστικών δρόμων ανά κοινότητα και αν ναι ποιο είναι το μήκος τους για το Καλό Χωριό; Αν όχι ποια στοιχεία κρίνουν τις ανάγκες της κάθε κοινότητας;

Το ερώτημα μου είναι προβλέπονται να γίνουν μελέτες που να υποβληθούν αυτοτελώς σε φορείς για επιπλέον χρηματοδότηση αποκατάστασης και βελτίωσης των υποδομών αυτών με υλικά που δεν θα καταστρέφονται στην πρώτη βροχή;

Τι ποσό αναλογεί στην κοινότητα μας από τα 2.000.000,00 ευρώ που ανακοίνωσε η Αντιπεριφέρεια ως έκτακτη επιχορήγηση στον δήμο μας για τις Δημοτικές κοινότητες;

Ποια είναι η τύχη της μελέτης ασφαλτόστρωσης μήκους 5.000 μέτρων με ποσό259.000 που σας υποβλήθηκε από την κοινότητα πληρωμένη από ιδιώτες το έτος2025 και

Οι αποκαταστάσεις λόγω φθορών , οι τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις των αγροτικών δρόμων είναι ίδιες σε ποσοστό σε σχέση με το μήκος των υποδομών σε όλες τις δημοτικές κοινότητες ή υπάρχουν εξαιρέσεις.

Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες για να υπάρξει ομοιόμορφο ποσοστό κάλυψης σε όλες τις κοινότητες ;

Με ποια κριτήρια διατίθενται τα μηχανήματα και οι πόροι του δήμου και των μηχανήματων για την αποκατάσταση των υποδομών αυτών κάθε φορά;

(κ. Κωνσταντίνος Τζαγκουρνής Πρόεδρος Δ.Κ. Καλού Χωριού)