Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου σκηνοθετεί τον υποψήφιο για Όσκαρ Τομ Κρουζ σε μία εντυπωσιακή παραγωγή.

Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας… πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα.

Κατάλληλο για άνω των 15 ετών