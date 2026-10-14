Ημέρες προβολών:
- Πέμπτη 15/10
- Παρασκευή 16/10
Ώρα προβολής: 18:30
Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου σκηνοθετεί τον υποψήφιο για Όσκαρ Τομ Κρουζ σε μία εντυπωσιακή παραγωγή.
Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας… πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα.
Κατάλληλο για άνω των 15 ετών
Γενική Είσοδος: 6€ ΑΜΕΑ και Πολύτεκνοι: 5€
Κλείστε εύκολα online τα εισιτήρια σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/…/rex-dimotikos…/