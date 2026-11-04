Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ. Γεώργιος Ξένος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Παιδεία εν Δράσει» Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα στον υπεύθυνο του Κέντρου κ. Μάριο Καστελλιανάκη – τους/τις συναδέλφους του, τα παιδιά και τις οικογένειες τους – καθώς και όλους όσους συμμετείχαν στην αξιέπαινη δράση προσφοράς και αλληλεγγύης που διοργάνωσαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά συγκέντρωσαν είδη ένδυσης, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρθηκαν από το ΚΔΑΠ στην Υπηρεσία μας, με σκοπό να διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες του Δήμου μας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα όμορφο παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την αξία της προσφοράς, της συλλογικότητας και της καλλιέργειας ανθρωπιστικών αξιών στα παιδιά από μικρή ηλικία.