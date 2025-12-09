Αντιδρά σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου, μπρος στο ενδεχόμενο να επωμιστεί εξ ολοκλήρου το έργο ελέγχου και έκδοσης οικοδομικών αδειών ολόκληρου του Δήμου Σητείας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου καλείται να αναλάβει την έκδοση – προέγκριση οικοδομικών αδειών, ύστερα από την επίκληση από το Δήμο Σητείας στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας, σχετικής διάταξης νόμου. Η διάταξη ορίζει ότι, από τη στιγμή που διαπιστώνεται η μη επάρκεια της ΥΔΟΜ Σητείας για την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως έχει συμβεί με διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την έκδοση αδειών αναλαμβάνει η ΥΔΟΜ της πρωτεύουσας του νομού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΥΔΟΜ του Δήμου Αγίου Νικολάου…

Εγείρεται όμως σοβαρό ζήτημα κατά πόσο η ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου, με την οριακή στελέχωση που διαθέτει σήμερα και το φόρτο εργασίας που ήδη αντιμετωπίζει, μπορεί να επιφορτιστεί με το επιπλέον έργο ενός ακόμη Δήμου και μάλιστα του μεγέθους του Δήμου Σητείας.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ήδη ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, διαχρονικά, εξυπηρετείται για την έκδοση αδειών από την ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου, δεδομένου ότι δε διαθέτει δική του αντίστοιχη Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα δεν έχει κλείσει. Οι υπάλληλοι της ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου εξετάζουν τον τρόπο αντίδρασης, διερευνώντας τον τρόπο που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το βέβαιο είναι ότι δεν σκοπεύουν, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, να αποδεχθούν το επιπλέον έργο του Δήμου Σητείας.

Η δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου τηρεί επίσης στάση αναμονής, περιμένοντας τη σχετική εισήγηση από τα στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια. Το ερώτημα που τίθεται είναι, τι περιθώρια υπάρχουν ώστε να αντιδράσει ο Δήμος στην «υποχρέωση» εντός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Πάντως, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι έχει λάβει το σχετικό αίτημα του Δήμου Σητείας ο οποίος επικαλείται αδυναμία της ΥΔΟΜ Σητείας να αντεπεξέλθει στο έργο έκδοσης οικοδομικών αδειών, λόγω έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, κατανοώντας προφανώς το φόρτο που μεταφέρεται στην ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου, ο Δήμαρχος Γ. Ζερβάκης προτείνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο Δήμων με «παραχώρηση» συμβασιούχου υπαλλήλου του Δήμου Σητείας για να συνδράμει στο έργο αυτή την ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου.

Το ζήτημα ανέδειξε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δήμου Χάρης Αλεξάκης – πολιτικός μηχανικός και ο ίδιος. Το ζήτημα, πάντως θα επανέλθει ως τακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, όταν ωριμάσει, γιατί είναι ακόμη υπό εξέταση, όπως δήλωσε ο κ. Μενεγάκης.

Έντονες, πάντως είναι οι αντιδράσεις του τεχνικού κόσμου της Σητείας, σχετικά με την εξέλιξη αυτή.

Μάλιστα ζητούνται απαντήσεις από τη δημοτική αρχή της Σητείας για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της λειτουργίας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, που όπως φαίνεται, τα προβλήματα δεν είναι καινούργια, αλλά γνωστά εδώ και χρόνια… Και από πότε διαπιστώθηκε η «μη επάρκεια» της υπηρεσίας να εκδίδει άδειες και τι συμβαίνει ενδεχομένως με όσες είχαν ενδεχομένως εκδοθεί υπό καθεστώς «μη επάρκειας»…

Το ζήτημα πλήττει ιδιαίτερα έντονα τη Σητεία, δεδομένου ότι υπάρχει εκκρεμότητα άνω των 200 ηλεκτρονικών αιτήσεων για έκδοση αδειών, γεγονός που προκαλεί σοβαρές οικονομικές, επαγγελματικές και νομικές συνέπειες για ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις και μηχανικούς.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ