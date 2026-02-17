Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε ότι έχει ανεβεί αισθητά η στάθμη του νερού της θάλασσας. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εμφανής γύρω από τη Λίμνη. Παρατηρήσαμε ακόμα ότι η ανά 15 λεπτά άμπωτη και παλίρροια κάτω από τη γέφυρα της λίμνης είναι πολύ πιο έντονη απ’ ότι συνήθως, δημιουργώντας έναν αρκετά διακριτό στροβιλισμό. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει; Φταίει μήπως η κλιματική αλλαγή;

Η απάντηση (Climatebook) είναι ότι κλιματική αλλαγή δεν ευθύνεται άμεσα για το φαινόμενο, αλλά συμβάλλει στην επιδείνωσή του. Κεντρικός παράγοντας του φαινομένου ήταν ένα εξαιρετικά βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα μας στα μέσα Φεβρουαρίου.

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, την περασμένη εβδομάδα, η ατμοσφαιρική πίεση έπεσε έως τα 993 hPa, δηλαδή περίπου 20 hPa χαμηλότερα από το φυσιολογικό (1013 hPa). Για κάθε 1 hPa πτώσης της πίεσης, η επιφάνεια της θάλασσας ανυψώνεται κατά περίπου 1 εκατοστό. Άρα η στάθμη της θάλασσας στα μέρη μας ανέβηκε τουλάχιστον σχεδόν 20/30 εκατοστά.

Σημαντικό, αλλά δευτερεύοντα ρόλο έπαιξε και το φεγγάρι, καθώς το φαινόμενο συνέπεσε με τη Νέα Σελήνη. Όσο για την κλιματική αλλαγή, δεν προκάλεσε άμεσα τη υψηλή στάθμη της θάλασσας. Όμως, σε σχέση με τις αρχές του 20ου αιώνα, η κλιματική αλλαγή έχει ήδη ανεβάσει τη μέση στάθμη της κατά περίπου +10 με +15 εκατοστά. Μία αύξηση που οφείλεται και στην τήξη παγετώνων. Όσον αφορά την Ελλάδα, στην περίπτωση που το 2100 έχουμε μια υπερθέρμανση κατά 3 C, εκτιμάται ότι η άνοδος της στάθμης θα κυμανθεί στα 50-70 εκατοστά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι το φαινόμενο αυτό, στα μέσα Φεβρουαρίου, είναι συνδυασμός γνωστών φυσικών φαινομένων.

ΛΕΩΝ.Κ.