Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Τροχαίας Αγίου Νικολάου και συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου, Πέτρο Ζερβάκη, ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Αυγούστου η πρώτη οργανωμένη κινητοποίηση πολιτών για το ζήτημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

Αφορμή αποτέλεσαν οι αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα για τροχονομικούς ελέγχους και πρόστιμα σε σημεία όπου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι υφιστάμενες διαγραμμίσεις υποχρεώνουν τους οδηγούς να πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις προκειμένου να κινηθούν νόμιμα. Όπως υποστηρίζουν, το πρόβλημα δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια σειρά σημείων του οδικού δικτύου όπου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές ανάγκες.

Τα αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι επανέλαβαν ότι η κινητοποίηση δεν στρέφεται κατά της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε κατά των ελέγχων της Τροχαίας για ζητήματα οδικής ασφάλειας. Αντίθετα, ζητούν να επανεξεταστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι διαγραμμίσεις σε σημεία όπου, κατά την άποψή τους, δεν υπάρχει ασφαλής και λειτουργική δυνατότητα μετακίνησης.

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Βασίλης Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση «τον πρώτο σταθμό» μιας προσπάθειας που, όπως είπε, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της Επιτροπής δεν είναι η ανοχή στην παραβατικότητα, αλλά η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λύσεων, όπως νέες διαγραμμίσεις, κυκλικοί κόμβοι, φωτεινή σηματοδότηση και βελτίωση της σήμανσης και του φωτισμού. Παράλληλα, κάλεσε την Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσει σε νέες κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ ζήτησε και από την Τροχαία να αξιοποιήσει τον γνωμοδοτικό της ρόλο, μεταφέροντας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από την καθημερινή αστυνόμευση.

Στήριξη από το Σωματείο «Τάλως» και την Κοινότητα Καλού Χωριού

Τη στήριξη του Σωματείου Επισιτισμού – Τουρισμού Λασιθίου «Τάλως» εξέφρασε ο Γιώργος Μπανάκος, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα αφορά άμεσα εκατοντάδες εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού Κώστας Τζαγκουρνής, ο οποίος έκανε λόγο για προβλήματα προσβασιμότητας και ζήτησε την επανεξέταση των διαγραμμίσεων και των συνδέσεων του οδικού δικτύου.

Η συνάντηση με τον Διοικητή της Τροχαίας

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Τροχαίας, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής συναντήθηκε με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρο Ζερβάκη, θέτοντας αναλυτικά τα ζητήματα που, σύμφωνα με τους πολίτες, δημιουργούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για τα προβλήματα που δημιουργούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Επιτροπής, ο κ. Ζερβάκης χαρακτήρισε δίκαιο το βασικό αίτημα των πολιτών για βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι η Τροχαία δεν έχει αρμοδιότητα να μεταβάλλει διαγραμμίσεις ή να υλοποιεί κυκλοφοριακά έργα.

«Η κινητοποίησή σας είναι δίκαιη, τα αιτήματά σας είναι δίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «η ευθύνη για τις κυκλοφοριακές μελέτες, τις διαγραμμίσεις και τα σχετικά έργα ανήκει στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και, εντός οικισμών, στον Δήμο Αγ. Νικολάου». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τροχαία έχει διαβιβάσει κατά καιρούς εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα οδικής ασφάλειας, αρκετές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην Ελούντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του κ. Ζερβάκη στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή της Ελούντας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, βάσει και της πληροφόρησης που είχε, η Περιφέρεια προχωρά στη σύνταξη μελετών για την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων, έργα που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση μέρους των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή του Lidl.

Τα επόμενα βήματα της Επιτροπής

Η Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις επαφές της με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, επιδιώκοντας να θέσει τα ίδια αιτήματα στους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυκλοφοριακών έργων. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, παραμένει η εκπόνηση νέων κυκλοφοριακών μελετών και η υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

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