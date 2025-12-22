Δυο ακόμα αγρότες από την Κρήτη παραπέμπονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κατηγορίες για το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων καθώς βάσει της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει ο εισαγγελέας του Οργανωμένου Εγκλήματος φέρονται να είχαν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις.

Στους δύο κατηγορούμενους κρητικούς καταλογίζονται ποσά της τάξεως των 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα.

Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024.

Την ίδια ώρα έχει γίνει γνωστό ότι αντιμέτωπος με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με κακουργηματικές διώξεις βρίσκεται και γνωστός συνδικαλιστής που φέρεται να συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων, ως μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, όπως αναφέρει το Cretalive.