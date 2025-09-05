Συνάντηση με τον Έκτακτο και Πληρεξούσιο Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, Τιγκράν Μκρτσιάν, είχε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, Γεωργία Μηλάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρέσβη στην Κρήτη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τομείς που συνδέουν τις δύο περιοχές και μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα συνεργασίας όπως ο Πολιτισμός και η Ιστορία, με την ανάδειξη της κοινής ιστορικής μνήμης και κοινών δράσεων που ενισχύουν τους δεσμούς φιλίας.

Αλλά και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τουρισμό και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για ανάπτυξη συνεργειών που θα ενισχύσουν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική παραγωγή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.