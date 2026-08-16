Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στο γραφικό Λιμάνι της Σητείας, η ξεχωριστή γιορτή γεύσης, παράδοσης και πολιτισμού με πρωταγωνίστριες τις «Χρυσοχέρες» αυτού του τόπου.

Η Σητεία έστρωσε και πάλι ένα μεγάλο τραπέζι για ντόπιους και επισκέπτες και παρουσίασε τη μοναδική τοπική γαστρονομική παράδοση, μέσα από αυθεντικές γεύσεις και συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά.

«Οι Χρυσοχέρες» είναι πλέον θεσμός, ο οποίος αποδεικνύει πως η γαστρονομική κληρονομιά ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα προϊόντα και στις συνταγές, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που τη διατηρούν ζωντανή, στα χέρια των Σητειακών νοικοκυράδων, που συνδέουν το χθες με το σήμερα.

«Οι Χρυσοχέρες» είναι μια συνάντηση γενεών και ένας αυθεντικός τρόπος να μοιραζόμαστε με τους επισκέπτες και τους φίλους του τόπου μας όλα εκείνα που έχουμε κληρονομήσει και πρεσβέυουμε, τις γεύσεις, τις αξίες, τις μνήμες και τη φιλοξενία μας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του καταξιωμένου σεφ Λευτέρη Σουλτάτου και της αγαπητής ηθοποιού Βάσως Λασκαράκη, οι οποίοι βρέθηκαν στη Σητεία και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις «Χρυσοχέρες» να μάθουν και να γευτούν παραδοσιακές συνταγές και κυρίως να βιώσουν την αυθεντική και εγκάρδια φιλοξενία των Σητειακών.

Η φετινή διοργάνωση, για ακόμα μια φορά, απέδειξε πως η Σητειακή κουζίνα έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στον γαστρονομικό χάρτη της Κρήτης, με τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει σε όλες τις «Χρυσοχέρες» του τόπου μας και ιδιαίτερα φέτος στις «Χρυσοχέρες», Γαλάτια Δρόσου, Ελένη Ανδριανάκη, Κατερίνα Κουρματζόγλου, Αθηνά Κορνελάκη, Χαρούλα Παθιάκη, Στέλλα Εικοσπεντάκη, Κατερίνα Καλούδη, Πόπη Γαιτανάκη, Κατερίνα Παπαδάκη, Πόπη Κουτσαντωνάκη, Σοφία Μαραγκάκη, Μαρία Αικατερινίδου, Κούλα Αχλαδιανάκη, Χαρούλα Φυγετάκη, που με μεράκι, αγάπη και γενναιοδωρία μοιράστηκαν τις συνταγές και τις γεύσεις τους και, φυσικά, σε όλους όσοι έδωσαν το παρών και συνέβαλαν ώστε η βραδιά αυτή να γίνει μια πραγματική γιορτή για τον τόπο.

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη και τη διατήρηση της παράδοσης του τόπου μας, καταλήγει το δελτίο τύπου του Δήμου.