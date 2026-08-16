Στην πέμπτη δεκαετία ζωής έχει πλέον εισέλθει η παραδοσιακή γιορτή Καζανέματα, που οργανώνει η Μορφωτική Στέγη Χαμεζίου κάθε χρόνο, με εξαιρετική επιτυχία και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Και φέτος η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση, την περασμένη Παρασκευή στον προαύλιο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν πραγματικά μεγάλη. Πολλοί προσέρχονταν από νωρίς το βραδάκι και άλλοι συνέχιζαν να καταφθάνουν και μετά τα μεσάνυχτα, με τους διοργανωτές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον κόσμο που τίμησε το χωριό και θέλησε να αποτελέσει μέρος της μεγάλης αυτής παρέας και μίας γιορτής, σαν κι εκείνες που, όπως χαρακτηριστικά τόνισαν πολλοί, μόνο στο Χαμέζι, μπορεί να ζήσεις κανείς.

Είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα μικρό χωριό του Δήμου Σητείας και ότι την πλειονότητα των κατοίκων του αποτελούν άνθρωποι μίας μεγαλύτερης ηλικίας, ωστόσο είναι πολύ δραστήριο χωριό με καταλυτικό παράγοντα σε αυτή την κατεύθυνση το ενεργό πολιτιστικό σωματείο του, τους νέους ανθρώπους οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν μένουν μόνιμα στο χωριό, αλλά πάντα δίνουν δυναμικό «παρών» σε ο,τιδήποτε χρειαστεί, συνολικά τους Χαμεζιανούς και τους φίλους του χωριού που προφανώς είναι αρκετοί… Είναι επίσης γεγονός ότι η δράση στο Χαμέζι δεν αφορά μόνο ένα πανηγύρι ή μία εκδήλωση μίας φοράς τον χρόνο, αλλά αρκετές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκειά του καθώς και δράσεις, πολιτιστικές, κοινωνικές, εθελοντικές, ενώ αρκετές είναι οι εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο χωριό σε συνεργασία με άλλα σωματεία και φορείς. Η τοπική φιλοξενία είναι αξιοσημείωτη εξάλλου κι αυτό είναι κάτι που λαμβάνει ο επισκέπτης στο Χαμέζι.

Έτσι λοιπόν και φέτος, στην διάρκεια του καλοκαιριού έλαβε χώρα αρχικά η Γιορτή Ξύγαλου -επίσης με επιτυχία- και πρόσφατα η γιορτή Καζανέματα, με τον κόσμο να μπορεί να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την διαδικασία απόσταξης της ρακής. Το καζάνι λειτούργησε, όλοι απολάμβαναν ρακή καθώς και παραδοσιακά εδέσματα και βέβαια διασκεδάζαν με χορούς και μουσική παρέα με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη.

Ζωντανό δρώμενο

Ήταν μία άκρως επιτυχημένη γιορτή, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους διοργανωτές. Εκ μέρους της Μορφωτικής Στέγης Χαμεζίου ο Πρόεδρος του σωματείου Γιάννης Ζουμάκης καλωσόρισε αρχικά τον κόσμο και τον ευχαρίστησε από καρδιάς για την τιμητική του παρουσία. Θερμές ευχαριστίες απεύθυνε προς όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης, τις γυναίκες, τους νέους ανθρώπους του χωριού, όλους όσοι συνέδραμαν.

«Τα Καζανέματα μπαίνουν φέτος αισίως στην πέμπτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι η 41η χρονιά φέτος» τόνισε με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Ζουμάκης. «Η φετινή εκδήλωση εξέπληξε κι εμάς σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του κόσμου, η οποία είναι τόσο αθρόα, κάτι που δεν περιμέναμε. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας και νομίζω ότι το καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ζητούμε συγνώμη αν κάποιος δεν κατάφερε να βρει τραπέζι, εξαντλήθηκαν όλα από πολύ νωρίς. Ωστόσο χρησιμοποιήσαμε καρέκλες και τραπέζια από τα καφενεία, από όπου μπορούσαμε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

Η επιτυχία που σημειώνει η συγκεκριμένη γιορτή έγκειται σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η ιδιαιτερότητα της διαδικασίας παραγωγής της ρακής, την οποία μπορεί ο κόσμος να δει στον χώρο του καζανιού. Είναι ένα ζωντανό δρώμενο στην διάρκεια της εκδήλωσης. Επιπρόσθετα η τοπική φιλοξενία και η καλή παρέα. Κλασικά, το καζάνι είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για παρέα, γλέντι, χορό, τραγούδι. Να ενωθούν οι άνθρωποι, να περάσουν καλά. Γι’ αυτό κι επιλέξαμε κι εμείς να το μεταφέρουμε σε πολιτιστική εκδήλωση.

Σε ό,τι αφορά το Χαμέζι, πιστεύω ότι η όλη πορεία μας έχει δείξει ως τώρα ότι σεβόμαστε τον κόσμο, τον επισκέπτη που θέλουμε να φύγει από το χωριό ευχαριστημένος και να έρθει ξανά. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου δείχνει ότι εκτιμά αυτή η προσπάθεια. Όλα όσα προαναφέρθηκαν θεωρώ ότι αποτελούν τα συστατικά μίας επιτυχημένης διοργάνωσης», επεσήμανε.

Μαθήματα ραπτικής και υφαντικής

Και βέβαια οι δράσεις της Μορφωτικής Στέγης Χαμεζίου έχουν συνέχεια. Η έναρξη μαθημάτων ραπτικής αναμένεται στις 10 Σεπτεμβρίου στο χωριό, στο πλαίσιο υπογραφής σχετικού συμφώνου συνεργασία με τον «Πλοηγό». Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν φτάσει τις 100.

Επίσης στις 28 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα υφαντικής.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Στα Καζανέματα