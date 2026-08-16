Νέες αποχωρήσεις γιατρών (διαβάστε ΕΔΩ) έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στελέχωσης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των υγειονομικών δομών του Λασιθίου. Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Παθολόγος του ΓΝΑΝ και πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ) κ. Κώστας Καραταράκης περιγράφει μια κατάσταση που παραμένει δύσκολη. Τα γνωστά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, οι προκηρύξεις δεν απέδωσαν, ενώ κάθε νέα αποχώρηση περιορίζει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του υπάρχοντος προσωπικού.

Οι προσδοκίες που υπήρχαν από τις προκηρύξεις δεν επιβεβαιώθηκαν και, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Ιδιαίτερη πίεση δημιουργεί και η κατάσταση στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Καραταράκης, αυτή την περίοδο η Παθολογική της Ιεράπετρας στηρίζεται σε έναν παθολόγο και έναν πνευμονολόγο, με αποτέλεσμα να μπορεί να διατηρείται ανοικτή για περίπου δέκα ημέρες τον μήνα.

Η λειτουργία της τις ημέρες που είναι ανοικτή συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των υπόλοιπων νοσοκομειακών δομών. Όταν, όμως, αναστέλλεται η λειτουργία της, οι ανάγκες της περιοχής επιβαρύνουν αναγκαστικά τις άλλες κλινικές του νομού, όπως περιγράφει ο κ. Καραταράκης.

Η κατάσταση γίνεται πιο απαιτητική μέσα στον Αύγουστο, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, όταν ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά και μαζί του αυξάνονται και οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Όπως προσθέτει ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ, υπάρχει προγραμματισμός για ενίσχυση από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο επισημαίνει ότι η παρουσία ενός ακόμη γιατρού από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει πλήρη και σταθερή λειτουργία της κλινικής. «Ένας γιατρός μόνος δεν μπορεί να φτιάξει μια κλινική. Ούτε δύο», τονίζει χαρακτηριστικά.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ