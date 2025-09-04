Πραγματοποιείται αυτή την ώρα εκδήλωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο, η οποία διοργανώνεται από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, έξω από την Περιφέρεια Κρήτης.

Η κινητοποίηση έχει τη μορφή πολιτιστικής εκδήλωσης και λαμβάνει χώρα στην Πλατεία Ελευθερίας από τις 6 το απόγευμα. Την εκδήλωση στηρίζουν τα τέσσερα Εργατικά Κέντρα της Κρήτης οι Σύλλογοι Εργαζόμενων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και πολλά σωματεία εργαζόμενων.

Τα κύρια αιτήματα των εργαζομένων στον τουρισμό, όπως ανακοινώθηκαν, είναι:

* Εξάμηνο Ταμείο Ανεργίας για όλους τους εποχικά εργαζόμενους.

* Να σταματήσει η φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας.

* Να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα για την καταβολή του επιδόματος.

* Να μην περάσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προβλέπει 13ωρη εργασία.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι αυτή η κινητοποίηση είναι προειδοποιητική και θα ακολουθήσουν κλιμακούμενες δράσεις εάν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν.